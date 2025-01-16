УКР РУС
16 січня 2025, 08:32
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День повинен починатися смачно: готуємо ніжні млинці з куркою та сиром

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Млинці – це універсальна основа, яку можна поєднати з безліччю начинок. Курка та сир – саме те, що потрібно на початку продуктивного дня.

Прості інгредієнти і відмінний результат – ось таке резюме у млинців з куркою та сиром, які обожнюють усі. 24 Канал пропонує почати чудовий день з рецептом Fajne gotowanie.

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Рецепт млинців з куркою та сиром 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 160 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 60 мілілітрів газованої води;
– 30 мілілітрів реп’яхової олії;
– 400 грамів курячого філе;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів сиру чеддер;
– 50 грамів консервованої кукурудзи;
– сіль, перець та спеції до смаку. 

Приготування

  1. У великій мисці змішайте борошно, молоко, газовану воду, яйце та дрібку солі. Замісіть тісто до однорідної консистенції, щоб не було грудочок.

  2. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії й випікайте тонкі млинці, обсмажуючи з обох боків до золотистого кольору.

  3. Курячі грудки наріжте на невеликі шматочки. Приправте їх сіллю, перцем і улюбленими спеціями.

  4. На сковороді нагрійте трохи олії, додайте дрібно нарізану цибулю та часник. Обсмажуйте до появи легкого золотистого відтінку.

  5. Додайте курку на сковороду й обсмажуйте близько 7 хвилин, поки м'ясо не приготується. Додайте консервовану кукурудзу та перемішайте.

  6. На кожен млинець викладіть порцію курячої начинки, зверху посипте тертим сиром. Скрутіть млинці або подавайте у відкритому вигляді за бажанням.

Смачного!

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