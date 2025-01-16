Прості інгредієнти і відмінний результат – ось таке резюме у млинців з куркою та сиром, які обожнюють усі. 24 Канал пропонує почати чудовий день з рецептом Fajne gotowanie.
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Рецепт млинців з куркою та сиром
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 160 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 60 мілілітрів газованої води;
– 30 мілілітрів реп’яхової олії;
– 400 грамів курячого філе;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів сиру чеддер;
– 50 грамів консервованої кукурудзи;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
У великій мисці змішайте борошно, молоко, газовану воду, яйце та дрібку солі. Замісіть тісто до однорідної консистенції, щоб не було грудочок.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії й випікайте тонкі млинці, обсмажуючи з обох боків до золотистого кольору.
Курячі грудки наріжте на невеликі шматочки. Приправте їх сіллю, перцем і улюбленими спеціями.
На сковороді нагрійте трохи олії, додайте дрібно нарізану цибулю та часник. Обсмажуйте до появи легкого золотистого відтінку.
Додайте курку на сковороду й обсмажуйте близько 7 хвилин, поки м'ясо не приготується. Додайте консервовану кукурудзу та перемішайте.
На кожен млинець викладіть порцію курячої начинки, зверху посипте тертим сиром. Скрутіть млинці або подавайте у відкритому вигляді за бажанням.
Смачного!
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