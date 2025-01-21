УКР РУС
21 січня 2025, 20:10
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Легкий секрет і найкращий результат: в якому порядку змішувати інгредієнти для ідеальних млинців

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Млинці – це страва, яка просто не може набриднути. І якщо скористатися простим секретом, то результат завжди буде неперевершеним.

Млинці завжди чарують не тільки легкістю, а й універсальністю. Вони ідеально поєднуються як з солоними, так і солодкими начинками. 24 Канал пропонує зберегти собі рецепт млинців від порталу Ukr.Media, з яким вони завжди виходять ніжними та тонкими.

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Рецепт млинців

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів окропу;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 грамів борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки соди;
– 2 столові ложки олії.

Приготування: 

  1. Збийте яйця з сіллю.
  2. Додайте окріп, продовжуючи збивати.
  3. Влийте кефір.
  4. Просійте борошно та змішайте його із содою. Додайте суміш до рідини, додайте цукор і олію.
  5. Ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Залиште тісто настоюватися на 10 хвилин.
  6. Випікайте на сковороді, змащеній олією, до золотистої скоринки.
  7. Подавайте млинці з улюбленими додатками. 

Смачного!

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