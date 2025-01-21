Легкий секрет і найкращий результат: в якому порядку змішувати інгредієнти для ідеальних млинців

Млинці – це страва, яка просто не може набриднути. І якщо скористатися простим секретом, то результат завжди буде неперевершеним.

Млинці завжди чарують не тільки легкістю, а й універсальністю. Вони ідеально поєднуються як з солоними, так і солодкими начинками. 24 Канал пропонує зберегти собі рецепт млинців від порталу Ukr.Media, з яким вони завжди виходять ніжними та тонкими. Читайте також Дріжджове тісто підніметься наче хмаринка: додайте одну ложку цього інгредієнта Рецепт млинців Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 200 мілілітрів окропу;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 200 грамів борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки соди;

– 2 столові ложки олії. Приготування: Збийте яйця з сіллю. Додайте окріп, продовжуючи збивати. Влийте кефір. Просійте борошно та змішайте його із содою. Додайте суміш до рідини, додайте цукор і олію. Ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Залиште тісто настоюватися на 10 хвилин. Випікайте на сковороді, змащеній олією, до золотистої скоринки. Подавайте млинці з улюбленими додатками. Смачного! І не потрібно випічки з магазину: ароматний рулет з шинкою та сиром.