5 травня, 15:49
Є в кожному холодильнику: готуємо смачнезне морозиво всього з 2 інгредієнтів
Морозиво залишається незмінним фаворитом серед любителів десертів, особливо у спекотні літні місяці, коли температура повітря підвищується. У магазинах безліч видів морозива, але їхній склад інколи вражає – не позитивно.
Але ви завжди можете приготувати морозиво вдома, використовуючи лише два прості інгредієнти. Рецептом домашнього морозива ділиться 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua.
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Морозиво з 2 інгредієнтів
- Час: 20 хвилин (5 годин на застигання)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 0,5 літра вершків 33%;
– 300 мілілітрів згущеного молока.
Приготування:
- Вершки збийте міксером до пишної та густої текстури – приблизно 4 хвилини.
- Далі у масу поступово введіть згущене молоко та продовжуйте обережно збивати. Маса має вийти однорідною за консистенцією та пишною.
- Тепер перекладіть її у місткість для заморожування. В морозильній камері вона має стояти не менше 5 годин.
Смачного!
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