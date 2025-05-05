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5 травня, 15:49
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Є в кожному холодильнику: готуємо смачнезне морозиво всього з 2 інгредієнтів

Марта Касіянчук

Морозиво залишається незмінним фаворитом серед любителів десертів, особливо у спекотні літні місяці, коли температура повітря підвищується. У магазинах безліч видів морозива, але їхній склад інколи вражає – не позитивно.

Але ви завжди можете приготувати морозиво вдома, використовуючи лише два прості інгредієнти. Рецептом домашнього морозива ділиться 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua.

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Морозиво з 2 інгредієнтів

  • Час: 20 хвилин (5 годин на застигання)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 0,5 літра вершків 33%;
– 300 мілілітрів згущеного молока.

Приготування:

  1. Вершки збийте міксером до пишної та густої текстури – приблизно 4 хвилини.
     
  2. Далі у масу поступово введіть згущене молоко та продовжуйте обережно збивати. Маса має вийти однорідною за консистенцією та пишною.
     
  3. Тепер перекладіть її у місткість для заморожування. В морозильній камері вона має стояти не менше 5 годин.

Смачного!

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