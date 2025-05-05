Є в кожному холодильнику: готуємо смачнезне морозиво всього з 2 інгредієнтів

Морозиво залишається незмінним фаворитом серед любителів десертів, особливо у спекотні літні місяці, коли температура повітря підвищується. У магазинах безліч видів морозива, але їхній склад інколи вражає – не позитивно.

Але ви завжди можете приготувати морозиво вдома, використовуючи лише два прості інгредієнти. Рецептом домашнього морозива ділиться 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua. Читайте також Тануть у роті: корисні желейні цукерки з полуниці, які оцінять діти Морозиво з 2 інгредієнтів Час: 20 хвилин (5 годин на застигання)

20 хвилин (5 годин на застигання) Порції: 1 Інгредієнти:

– 0,5 літра вершків 33%;

– 300 мілілітрів згущеного молока. Приготування: Вершки збийте міксером до пишної та густої текстури – приблизно 4 хвилини.

Далі у масу поступово введіть згущене молоко та продовжуйте обережно збивати. Маса має вийти однорідною за консистенцією та пишною.

Тепер перекладіть її у місткість для заморожування. В морозильній камері вона має стояти не менше 5 годин. Смачного! Теж приготуйте: 3 прості торти, які зможе зробити кожен.