12 серпня, 08:35
Піна в компоті: чи безпечно проварювати напій і вживати

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Поява піни в компоті свідчить про мікробну активність через помилки в консервації, і такий напій вживати не можна.
  • Проварювання напою не усуне токсини, тому краще позбутися банки з компотом.

Компот – важлива заготовка, яка точно є у кожній коморі. Однак трапляється, що в банці зʼявляється піна – в такому випадку варто бути дуже обачним.

Інколи трапляється, що в банці з компотом зʼявляється піна. Чи безпечний напій для вживання в такому випадку – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media

Чи можна вживати компот, в якому зʼявилася піна?

Поява піни в банці з компотом – чіткий сигнал про мікробну активність. Причина завжди полягає у помилках в процесі консервації: скорочення часу стерилізації, погано вимиті фрукти, деформація кришок тощо. 

Головне – що потрібно памʼятати: такий напій вживати вже не можна. Краще позбутися банки з напоєм, аніж завдати шкоди своєму здоровʼю.

Старий метод "провари – і все буде добре" не спрацює. Так, ви позбудетеся грибків та інших мікроорганізмів, але токсини нікуди не зникнуть. Не варто опинятися в лікарні через таку дрібницю. 

