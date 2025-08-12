Компот – важлива заготовка, яка точно є у кожній коморі. Однак трапляється, що в банці зʼявляється піна – в такому випадку варто бути дуже обачним.

Інколи трапляється, що в банці з компотом зʼявляється піна. Чи безпечний напій для вживання в такому випадку – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Чи можна вживати компот, в якому зʼявилася піна?

Поява піни в банці з компотом – чіткий сигнал про мікробну активність. Причина завжди полягає у помилках в процесі консервації: скорочення часу стерилізації, погано вимиті фрукти, деформація кришок тощо.

Головне – що потрібно памʼятати: такий напій вживати вже не можна. Краще позбутися банки з напоєм, аніж завдати шкоди своєму здоровʼю.

Старий метод "провари – і все буде добре" не спрацює. Так, ви позбудетеся грибків та інших мікроорганізмів, але токсини нікуди не зникнуть. Не варто опинятися в лікарні через таку дрібницю.

