Компот – важная заготовка, которая точно есть в каждой кладовке. Однако случается, что в банке появляется пена – в таком случае стоит быть очень осторожным.

Иногда случается, что в банке с компотом появляется пена. Безопасен ли напиток для употребления в таком случае – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Интересно Закручиваем томатную пасту за считанные минуты: все решит простой трюк на грани гениальности

Можно ли употреблять компот, в котором появилась пена?

Появление пены в банке с компотом – четкий сигнал о микробной активности. Причина всегда заключается в ошибках в процессе консервации: сокращение времени стерилизации, плохо вымытые фрукты, деформация крышек и т.д.

Главное – что нужно помнить: такой напиток употреблять уже нельзя. Лучше избавиться от банки с напитком, чем нанести вред своему здоровью.

Старый метод "провари – и все будет хорошо" не сработает. Так, вы избавитесь от грибков и других микроорганизмов, но токсины никуда не исчезнут. Не стоит оказываться в больнице из-за такой мелочи.

Пока длится сезон, стоит насладиться любимой вареной кукурузой. По рецепту Павы простой перекус превратится в шедевр.