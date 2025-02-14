Ця поширена помилка все зіпсує: чому моркву та цибулю не можна смажити разом

В багатьох рецептах можна зустріти засмажку з цибулі та моркви. Але досвідчені кулінари наголошують – ці овочі нізащо не можна смажити разом.

Цибуля та морква – чудовий овочевий дует, але коли справа доходить до пательні, їх в жодному разі не можна поєднувати. Чому так розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Добрі новини".

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Чому моркву та цибулю потрібно смажити окремо

Якщо обсмажувати цибулю та моркву разом, якість засмажки буде не найкращою. Є високий ризик того що цибуля залишатися сирою, а морква стане прісною та почне підгорати. Окрім того, морквяний сік може забрати аромат цибулі, тому ці овочі потрібно готувати або по черзі, або на різних сковорідках.



Важливий кулінарний секрет / Фото Freepik

Професійні кухарі також рекомендують перед смаженням обвалювати цибулю в борошні. Це надасть їй естетичного золотистого кольору. Втім, варто зазначити, що цей метод займе більше часу та не завжди виправдає очікування.

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