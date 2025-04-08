"Виділяє отруту": чи правда, що мед не можна заливати кип'ятком
- Існує поширена думка, що мед не можна заливати кип'ятком.
- В ній є раціональне зерно, тому мед варто додавати в напій лише перед його вживанням.
Досвідчені господині точно чули про те, що мед не варто заливати кип'ятком. І дехто наводить для цього дуже страхітливі аргументи.
Існуж повір'я, що мед при контакті з кип'ятком виділяє отруту. Звісно, це просто вигадка, але мед справді не варто поєднувати з окропом. Чому – розповідає 24 Канал.
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Чому мед не варто поєднувати з кип'ятком
Вся справа у тому, що мед в окропі втратить не тільки частинку свого смаку, а й корисні речовини. Саме тому його радять додавати в чай, коли напій вже трішки охолоне.
Також чудовим рішенням буде додати до чаю з медом лимон, корицю, кардамон або імбир. Таким чином елементарний чай перетвориться на спражній вітамінний коктейль.
Що стосується сортів чаю, то мед найкраще смакує з трав'яним, фруктовим або ягідним напоєм.
Щоб вас не обманули: як легко перевірити якість меду.