"Виділяє отруту": чи правда, що мед не можна заливати кип'ятком

Досвідчені господині точно чули про те, що мед не варто заливати кип'ятком. І дехто наводить для цього дуже страхітливі аргументи.

Існуж повір'я, що мед при контакті з кип'ятком виділяє отруту. Звісно, це просто вигадка, але мед справді не варто поєднувати з окропом. Чому – розповідає 24 Канал.

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Чому мед не варто поєднувати з кип'ятком

Вся справа у тому, що мед в окропі втратить не тільки частинку свого смаку, а й корисні речовини. Саме тому його радять додавати в чай, коли напій вже трішки охолоне.

Мед краще додавати в чай, коли напій трішки охолоне / Фото Freepik

Також чудовим рішенням буде додати до чаю з медом лимон, корицю, кардамон або імбир. Таким чином елементарний чай перетвориться на спражній вітамінний коктейль.

Що стосується сортів чаю, то мед найкраще смакує з трав'яним, фруктовим або ягідним напоєм.

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