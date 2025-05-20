Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Чи вдала ідея заправляти салат соєвим соусом: порада досвідчених кулінарів
20 травня, 06:03
1

Чи вдала ідея заправляти салат соєвим соусом: порада досвідчених кулінарів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Соєвий соус є універсальним доповненням до салатів, яке покращує їх смак.
  • Для заправки салатів соєвий соус краще збагатити додатковими інгредієнтами. 

Соєвий соус поєднує в собі одразу декілька смаків, завдяки чому створює неперевершений акцент у великій кількості страв. Тому природно, що ним почали заправляти й салати.

Завдяки своїй універсальності соєвий соус чудово смакує з усіма інгредієнтами, а особливо – коли йдеться про їх поєднання. Тому заправити ним салат – гарне й правильне рішення, але ще краще збагатити його смак простими додатками, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також Склянка кефіру та 10 хвилин: створюємо смакоту на всю сімʼю, яка зникне зі столу за секунду

Рецепт заправки до салатів 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 2 чайні ложки кунжутної олії;
– 1 чайна ложка оцту;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка цукру.

Приготування

  1. Перемішуємо всі інгредієнти.
  2. Залишаємо на кілька хвилин, щоб смаки добре поєдналися. 
  3. Заправляємо салат.

Смачного!

Буряк, огірок та квасоля: рецепт ситного салату на кожен день. 