Чи вдала ідея заправляти салат соєвим соусом: порада досвідчених кулінарів

Соєвий соус поєднує в собі одразу декілька смаків, завдяки чому створює неперевершений акцент у великій кількості страв. Тому природно, що ним почали заправляти й салати.

Завдяки своїй універсальності соєвий соус чудово смакує з усіма інгредієнтами, а особливо – коли йдеться про їх поєднання. Тому заправити ним салат – гарне й правильне рішення, але ще краще збагатити його смак простими додатками, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також Склянка кефіру та 10 хвилин: створюємо смакоту на всю сімʼю, яка зникне зі столу за секунду

Рецепт заправки до салатів

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– 2 чайні ложки кунжутної олії;

– 1 чайна ложка оцту;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

Перемішуємо всі інгредієнти. Залишаємо на кілька хвилин, щоб смаки добре поєдналися. Заправляємо салат.

Смачного!

Буряк, огірок та квасоля: рецепт ситного салату на кожен день.