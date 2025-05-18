Шашлик – не єдина опція: як приготувати ніжне та соковите м'ясо по-грузинськи
Коли заходить мова про грузинську кухню, усім одразу спадають на думку шашлик або хінкалі. Але варто вам спробувати це м'ясо лише раз – і воно одразу опиниться серед фаворитів.
Це м'ясо одразу увійде до розряду ваших улюблених страв. Воно виходить ніжним, соковитим і смакуватиме з будь-яким гарніром. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Файні рецепти".
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Рецепт м'яса по-грузинськи
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм м'яса;
– 1 літр сметани;
– 2 столові ложки меду;
– 1 лимонного соку;
– спеції та зелень до смаку.
Приготування:
Наріжте м’ясо великими шматками та складіть у глибоку миску. Подрібніть зелень (підійдуть кріп, петрушка, базилік, кінза, розмарин) і змішайте її з сіллю та перцем.
Додайте зелень до м’яса, влийте лимонний сік, додайте мед і ретельно все перемішайте. Залиште маринуватись у холодильнику на кілька годин.
Після маринування додайте сметану, ще раз добре перемішайте та перекладіть суміш у форму для запікання, змащену маслом.
Поставте форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку й запікайте приблизно годину.
Смачного!
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