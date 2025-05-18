Шашлик – не єдина опція: як приготувати ніжне та соковите м'ясо по-грузинськи

Коли заходить мова про грузинську кухню, усім одразу спадають на думку шашлик або хінкалі. Але варто вам спробувати це м'ясо лише раз – і воно одразу опиниться серед фаворитів.

Це м'ясо одразу увійде до розряду ваших улюблених страв. Воно виходить ніжним, соковитим і смакуватиме з будь-яким гарніром. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Файні рецепти". Читайте також Вона дійсно як суфле: так курячу печінку подасть не кожен ресторан – рецепт, в який закохуються Рецепт м'яса по-грузинськи Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм м'яса;

– 1 літр сметани;

– 2 столові ложки меду;

– 1 лимонного соку;

– спеції та зелень до смаку. Приготування: Наріжте м’ясо великими шматками та складіть у глибоку миску. Подрібніть зелень (підійдуть кріп, петрушка, базилік, кінза, розмарин) і змішайте її з сіллю та перцем. Додайте зелень до м’яса, влийте лимонний сік, додайте мед і ретельно все перемішайте. Залиште маринуватись у холодильнику на кілька годин. Після маринування додайте сметану, ще раз добре перемішайте та перекладіть суміш у форму для запікання, змащену маслом. Поставте форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку й запікайте приблизно годину. Смачного! Щоб смакувала і була корисною: як вибрати молоду капусту без нітратів.