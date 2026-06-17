Легендарна сільська наливка з вишні: ви пишатиметеся нею на кожне свято

Наливка – це гарна ідея зберегти вишневий смак літа до свята. Наші бабусі знали, як отримати просто фантастичний напій.

Вишнева наливка стане чудовим акцентом будь-якого свята, а особливо вона зігріє в період, коли за вікном буде хуртовина. Щоб все пройшло на "відмінно", варто скористатися давнім рецептом від порталу "Господинька".

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Як приготувати наливку з вишні?

Інгредієнти:

– вишня;

– 200 – 250 грамів цукру;

– 400 мілілітрів на 3 літри вишневого соку.

Вишнева насолода / Фото Shuba

Приготування: