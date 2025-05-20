Не гуакамоле єдиним: готуємо смачнезну закуску з авокадо

Паста з авокадо – популярний вибір для бутербродів. Цей поживний продукт не тільки слугує смачною альтернативою магазинним спредам, але й пропонує здоровий спосіб розпочати день або перекусити.

Рецептом корисної намазки на хліб з авокадо ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм Ольги Рябенко. Читайте також Авокадо-крем на грінки або просто, щоб їсти ложкою: кориснішої намазки вже й не придумати Смачна закуска з авокадо Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 100 грамів фелати;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 1 чайна ложка меду;

– 1/2 соку лимона;

– зелень (зелена цибуля, кріп, базилік).



Для подачі:

– кріп;

– олія;

– томати сушені;

– сушена цибуля. Як приготувати намазку з авокадо: дивіться відео Приготування: Всі інгредієнти збийте блендером до однорідної маси.

Викладіть в тарілку, полийте ароматною олією й додайте зеленню, сушеними томатами та цибулею.

Подавайте з підсушеним хлібом. Можете як намастити, так і просто зачерпати ним масу. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і закусочне масло з грибами.