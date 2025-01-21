Такої намазки ви ще не бачили: як зробити крем-сир з пакета кефіру

Оригінальні намазки на бутерброди завжди мають популярність. А особливо, коли нагадують улюблені продукти.

Крем-сир – одна з наших улюблених намазок на бутерброди. Його легко можна зробити самому, взявши за основу кефіру. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу Prosto Way.

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Рецепт домашнього крем-сиру

Час : кілька годин

: кілька годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пакет кефіру;

– за бажанням зелень, часник, спеції.

Приготування:

Помістіть придбаний пакет кефіру до морозилки без жодних додаткових дій. Нехай він повністю заморозиться. Після цього візьміть каструлю або відповідну миску і покладіть зверху друшляк, застелений марлею у 2 – 3 шари. Вийміть заморожений кефір з пакування та покладіть до друшляка. Залиште конструкцію з кефіром розморожуватися при кімнатній температурі. Цей процес займе близько 5 – 6 годин. Коли кефір повністю розморозиться, скрутіть масу в марлю для пресування. Покладіть зверху щось важке, щоб допомогти залишкам сироватки стекти. Готовий сир можете заправити сіллю, зеленню, часником або лишити чистим, без додатків, для насолоди природним сирним смаком. Зберігайте у холодильнику.

Смачного!

Воно буде як хмаринка: що обов'язково треба додавати до дріжджового тіста.