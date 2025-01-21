УКР РУС
21 січня 2025, 06:18
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Такої намазки ви ще не бачили: як зробити крем-сир з пакета кефіру

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Оригінальні намазки на бутерброди завжди мають популярність. А особливо, коли нагадують улюблені продукти.

Крем-сир – одна з наших улюблених намазок на бутерброди. Його легко можна зробити самому, взявши за основу кефіру. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу Prosto Way.

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Рецепт домашнього крем-сиру 

  • Час: кілька годин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– пакет кефіру;
– за бажанням зелень, часник, спеції. 

Приготування:

  1. Помістіть придбаний пакет кефіру до морозилки без жодних додаткових дій. Нехай він повністю заморозиться.

  2. Після цього візьміть каструлю або відповідну миску і покладіть зверху друшляк, застелений марлею у 2 – 3 шари. Вийміть заморожений кефір з пакування та покладіть до друшляка.

  3. Залиште конструкцію з кефіром розморожуватися при кімнатній температурі. Цей процес займе близько 5 – 6 годин.

  4. Коли кефір повністю розморозиться, скрутіть масу в марлю для пресування. Покладіть зверху щось важке, щоб допомогти залишкам сироватки стекти.

  5. Готовий сир можете заправити сіллю, зеленню, часником або лишити чистим, без додатків, для насолоди природним сирним смаком. Зберігайте у холодильнику.

Смачного!

Воно буде як хмаринка: що обов'язково треба додавати до дріжджового тіста. 