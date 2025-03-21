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21 березня, 22:36
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Як хумус, але ще смачніше: готуємо особливу намазку на хліб

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Намазки на хліб бувають різні, але ця – справжня знахідка. Ніжна, насичена й ароматна – вона чудово підійде для сніданку.

Головний секрет цієї страви – поєднання фісташок і цибулі. Вона повинна карамелізуватися повільно, набуваючи насиченого золотистого відтінку, повідомляє 24 Канал з посиланням на przyslij przepis. Спробуйте один раз – і цей смак точно стане вашим фаворитом!

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Рецепт карамелізованої цибулевої пасти

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– жменя фісташок;
– 4 середні цибулини;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 100 мілілітрів води;
– 1 столова ложка грецького йогурту;
– 130 грамів сиру фета;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.

Приготування:

  1. Підсмажте фісташки на сухій сковороді.
  2. Подрібніть їх у кухонному комбайні до стану порошку.
  3. Цибулю наріжте пір’ям, а часник – пластинками.
  4. Розтопіть масло на сковороді, додайте цибулю та часник.
  5. Приправте сіллю, перцем і влийте трохи води.
  6. Смажте, поки вода не випарується, а цибуля та часник не стануть м’якими й золотистими.
  7. Перекладіть цибулю та інші інгредієнти – фету й йогурт – у кухонний комбайн разом із фісташками.
  8. Змішайте все до однорідної маси.
  9. Перекладіть пасту в миску, полийте оливковою олією, посипте петрушкою й прикрасьте фісташками.

Смачного!

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