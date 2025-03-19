Причина липкості фаршу проста. Зазвичай справа у неправильному співвідношенні інгредієнтів, якості м’яса або температурі, повідомляє 24 Канал. Якщо врахувати ці моменти, проблема зникне назавжди.

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Що робити, якщо фарш липне до рук

Фарш стає липким через надлишок вологи. Якщо м'ясо дуже соковите або ви додали багато цибулі, зайва рідина не дасть сформувати кульки. Щоб виправити це, додайте трохи панірувальних сухарів або білого хліба. Сухарі заберуть зайву вологу і зроблять консистенцію більш щільною.

Часто фарш липне до рук через занадто теплу температуру. Краще працювати з охолодженим фаршем. Поставте його в холодильник на 20 – 30 хвилин. Коли він охолоне, жир загусне і фарш буде менш липким.

Ще один корисний лайфхак – змочити руки холодною водою або олією перед ліпленням. Тоді фарш не прилипатиме, а вироби виходитимуть рівнішими і красивішими.

Рецепт соковитих котлет з фаршу

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 скибки батона;

– молоко або вода – для змочування;

– 500 грамів фаршу;

– 1 середня цибулина, натерта;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– приблизно 60 мілілітрів холодної води;

– панірувальні сухарі – для покриття;

– олія – для смаження.

Приготування:

Залийте батон молоком або водою й залиште для просочування приблизно на 10 – 15 хвилин. У велику миску покладіть фарш, додайте дрібно натерту цибулю, яйце, сіль, перець і віджатий батон, після чого добре перемішайте. Вимішуючи м’ясо, поступово вливайте трохи холодної води й продовжуйте місити, поки м’ясо не вбере рідину й не почне прилипати до рук. Чим довше вимішувати, тим ніжнішими й соковитішими вийдуть котлети. М’ясна маса може здатися пухкою, але саме завдяки цьому котлети будуть м’якшими та менш щільними. Сформуйте котлети, обваляйте їх у сухарях і викладіть у добре розігріте масло на сковороду. Обсмажте з обох боків, потім перекладіть у каструлю або форму для запікання (без кришки) й поставте в розігріту до 150 градусів духовку приблизно на 15 хвилин.

Смачного!

Це дуже смачно: чи можливо приготувати десерт за 15 хвилин.