Причина липкости фарша проста. Обычно дело в неправильном соотношении ингредиентов, качестве мяса или температуре, сообщает 24 Канал. Если учесть эти моменты, проблема исчезнет навсегда.

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Что делать, если фарш липнет к рукам

Фарш становится липким из-за избытка влаги. Если мясо слишком сочное или вы добавили много лука, лишняя жидкость не даст сформировать шарики. Чтобы исправить это, добавьте немного панировочных сухарей или белого хлеба. Сухари заберут лишнюю влагу и сделают консистенцию более плотной.

Часто фарш липнет к рукам из-за слишком теплой температуры. Лучше работать с охлажденным фаршем. Поставьте его в холодильник на 20 – 30 минут. Когда он остынет, жир загустеет и фарш будет менее липким.

Еще один полезный лайфхак – смочить руки холодной водой или маслом перед лепкой. Тогда фарш не будет прилипать, а изделия будут получаться более ровными и красивыми.

Рецепт сочных котлет из фарша

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 ломтика батона;

– молоко или вода – для смачивания;

– 500 граммов фарша;

– 1 средняя луковица, натертая;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– примерно 60 миллилитров холодной воды;

– панировочные сухари – для покрытия;

– масло – для жарки.

Приготовление:

Залейте батон молоком или водой и оставьте для пропитки примерно на 10 – 15 минут. В большую миску положите фарш, добавьте мелко натертый лук, яйцо, соль, перец и отжатый батон, после чего хорошо перемешайте. Вымешивая мясо, постепенно вливайте немного холодной воды и продолжайте месить, пока мясо не впитает жидкость и не начнет прилипать к рукам. Чем дольше вымешивать, тем нежнее и сочнее получатся котлеты. Мясная масса может показаться рыхлой, но именно благодаря этому котлеты будут более мягкими и менее плотными. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и выложите в хорошо разогретое масло на сковороду. Обжарьте с обеих сторон, затем переложите в кастрюлю или форму для запекания (без крышки) и поставьте в разогретую до 150 градусов духовку примерно на 15 минут.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: возможно ли приготовить десерт за 15 минут.