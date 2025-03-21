Головний секрет цієї страви – поєднання фісташок і цибулі. Вона повинна карамелізуватися повільно, набуваючи насиченого золотистого відтінку, повідомляє 24 Канал з посиланням на przyslij przepis. Спробуйте один раз – і цей смак точно стане вашим фаворитом!
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Рецепт карамелізованої цибулевої пасти
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– жменя фісташок;
– 4 середні цибулини;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 100 мілілітрів води;
– 1 столова ложка грецького йогурту;
– 130 грамів сиру фета;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Підсмажте фісташки на сухій сковороді.
- Подрібніть їх у кухонному комбайні до стану порошку.
- Цибулю наріжте пір’ям, а часник – пластинками.
- Розтопіть масло на сковороді, додайте цибулю та часник.
- Приправте сіллю, перцем і влийте трохи води.
- Смажте, поки вода не випарується, а цибуля та часник не стануть м’якими й золотистими.
- Перекладіть цибулю та інші інгредієнти – фету й йогурт – у кухонний комбайн разом із фісташками.
- Змішайте все до однорідної маси.
- Перекладіть пасту в миску, полийте оливковою олією, посипте петрушкою й прикрасьте фісташками.
Смачного!
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