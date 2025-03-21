Головний секрет цієї страви – поєднання фісташок і цибулі. Вона повинна карамелізуватися повільно, набуваючи насиченого золотистого відтінку, повідомляє 24 Канал з посиланням на przyslij przepis. Спробуйте один раз – і цей смак точно стане вашим фаворитом!

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Рецепт карамелізованої цибулевої пасти

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– жменя фісташок;

– 4 середні цибулини;

– 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 100 мілілітрів води;

– 1 столова ложка грецького йогурту;

– 130 грамів сиру фета;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Підсмажте фісташки на сухій сковороді. Подрібніть їх у кухонному комбайні до стану порошку. Цибулю наріжте пір’ям, а часник – пластинками. Розтопіть масло на сковороді, додайте цибулю та часник. Приправте сіллю, перцем і влийте трохи води. Смажте, поки вода не випарується, а цибуля та часник не стануть м’якими й золотистими. Перекладіть цибулю та інші інгредієнти – фету й йогурт – у кухонний комбайн разом із фісташками. Змішайте все до однорідної маси. Перекладіть пасту в миску, полийте оливковою олією, посипте петрушкою й прикрасьте фісташками.

Смачного!

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