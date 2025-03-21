Главный секрет этого блюда – сочетание фисташек и лука. Он должен карамелизироваться медленно, приобретая насыщенный золотистый оттенок, сообщает 24 Канал со ссылкой на przyslij przepis. Попробуйте один раз – и этот вкус точно станет вашим фаворитом!

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Рецепт карамелизированной луковой пасты с карамелью

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– горсть фисташек;

– 4 средние луковицы;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 100 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка греческого йогурта;

– 130 граммов сыра фета;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу.

Приготовление:

Поджарьте фисташки на сухой сковороде. Измельчите их в кухонном комбайне до состояния порошка. Лук нарежьте перьями, а чеснок – пластинками. Растопите масло на сковороде, добавьте лук и чеснок. Приправьте солью, перцем и влейте немного воды. Жарьте, пока вода не испарится, а лук и чеснок не станут мягкими и золотистыми. Переложите лук и другие ингредиенты – фету и йогурт – в кухонный комбайн вместе с фисташками. Смешайте все до однородной массы. Переложите пасту в миску, полейте оливковым маслом, посыпьте петрушкой и украсьте фисташками.

Приятного аппетита!

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