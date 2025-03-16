Маринование шампиньонов занимает считанные минуты и требует простых ингредиентов, поэтому готовьтесь, что они навсегда войдут в вашу кулинарную повседневность. Они не будут лишними даже на праздничном столе, ведь все их будут расхваливать, информирует 24 Канал со ссылкой на Bene Gusto.
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Рецепт маринованных шампиньонов
- Время: 24 часа
- Порций: литровая банка
Ингредиенты:
– 1 килограмм шампиньонов;
– 500 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 8 горошин черного перца;
– 5 горошин душистого перца;
– 6 столовых ложек яблочного уксуса;
– 6 лавровых листочков;
– 2 соцветия гвоздики;
– 6 зубчиков чеснока.
Приготовление:
- Сначала тщательно промываем грибы, удаляя остатки земли. Крупные шампиньоны можно разрезать пополам или на четвертинки, чтобы они лучше впитывали маринад. Меньшие и средние грибы можно оставить целыми.
- Затем грибы складываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и отвариваем в течение 15 минут. Воду, в которой варились грибы, затем сливаем.
- Перекладываем шампиньоны в стеклянную банку, которую будем использовать для маринования. Чтобы правильно выбрать размер посуды, помните, что после отваривания грибы уменьшаются в объеме, и килограмм шампиньонов поместится в литровую банку.
- В отдельной кастрюле готовим маринад. Добавляем соль, сахар и все специи по списку, кроме чеснока, к холодной воде. Когда жидкость закипит и соль растворится, добавляем уксус и снимаем с огня.
- В банку с шампиньонами кладем чеснок. Если чеснок малый, его можно класть целым, если большой – нарезать пластинками толщиной 2-3 миллиметра.
- Заливаем содержимое банки горячим маринадом. Добавляем также перец, гвоздику и лавровый лист, которые предварительно закипели в кастрюльке.
- Минимальное время маринования – сутки, также лучше, чтобы перед подачей шампиньоны побыли в холодильнике несколько дней.
- Хранить маринованные шампиньоны в холодильнике можно несколько недель.
Приятного аппетита!
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