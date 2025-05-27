Смакує як ікра: дешева намазка на бутерброди з оселедця, яка здивує вишуканістю

Бюджетні закуски з елегантним смаком повинні бути в кулінарному арсеналі кожної господині. Особливо коли йдеться про улюблений оселедець.

Оселедець – чудова основа для смачних закусок. З нього навіть можна приготувати намазку, яка смакуватиме як справжня ікра. Як це зробити – розповідає 24 Канал.

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Рецепт намазки з оселедця

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 солоний оселедець;

– 1 морква;

– 100 грамів плавленого сирка;

– 80 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для прикраси.

Приготування:

Вершкове масло ховаємо в морозильник, щоб добре застигло. Моркву відварюємо до м’якості – приблизно 20 хвилин, після чого охолоджуємо. Для цієї страви краще використовувати слабосолоний оселедець. Рибу очищаємо від кісток і нарізаємо дрібними кубиками. Замерзле масло натираємо на великій тертці, а моркву та плавлений сир на дрібній. У глибокій мисці з'єднуємо оселедець, терту моркву, сир і масло. Додаємо сіль і перець. Всипаємо подрібнену зелену цибулю або кріп. За потреби суміш перемелюємо в блендері чи пропускаємо через м’ясорубку, щоб отримати більш однорідну масу.

Смачного!

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