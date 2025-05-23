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Новини Смачно Салати і закуски Сардини, яйця та цибуля: бюджетна намазка, яка виручить в будь-який момент
29 травня, 22:10
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Сардини, яйця та цибуля: бюджетна намазка, яка виручить в будь-який момент

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Бюджетна намазка складається з сардин в олії, яєць, зеленої цибулі, борошна, солі, перцю та спецій.
  • Рецепт займає 10 хвилин часу і розрахований на 4 порції.

Бюджетні закуски – це рятівники, коли час або бюджет дуже обмежені. І жертвувати смаком вам точно не доведеться!

Цю намазку ви зможете готувати хоч кожного дня без остраху, що вона може набриднути. І головне – інгредієнти до неї коштують копійки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки з сардини

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 1 банка сардини в олії;
– 2 яйця;
– зелена цибуля;
– 2 столові ложки борошна
– сіль, перець та спеції до смаку. 

Приготування

  1. Сардини вливаємо у миску та перетираємо виделкою. 
  2. Додаємо дрібно нарізані яйця та цибулю, перемішуємо.
  3. Додаємо борошно та спеції, солимо та перчимо до смаку і ще раз добре перемішуємо.
  4. Викладаємо масу на пательню та обсмажуємо до золотистого кольору. 

Смачного!

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