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29 травня, 12:35
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Ще не пробували – багато втратили: швидка та бюджетна намазка зі шпротів

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Намазка зі шпротів готується з яєць, плавленого сирка, шпротів, майонезу, зелені та цибулі.
  • Час приготування становить 20 хвилин, а рецепт розрахований на 1 порцію.

У світі закусок намазки залишаються популярним вибором завдяки своїй простоті та смаку. Якщо ви ще не готували її з ароматних шпротів, то ви багато втратили. Він нагадує традиційний паштет, але готується простіше.

Намазувати спред можна на будь-який хліб, головне, щоб він був трохи підсмажений. Рецептом намазки зі шпротів ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Намазка зі шпротів

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 грамів плавленого сирка; 
– 1 банка шпротів;
– 1 столова ложка майонезу;
– 20 грамів зелені;
– 50 грамів цибулі.

Приготування:

  1. Злийте масло зі шпротів, щоб намазка була не такою жирною. Цибулю очистьте, помийте і дрібно наріжте. Чим меншими будуть шматочки, тим ніжніше вийде готовий фарш.
     
  2. Відваріть яйця в круту, охолодіть, очистьте, наріжте. Зелень дрібно нашаткуйте. Змішайте в тарілці шпроти, цибулю, яйця, зелень. Натріть плавлений сирок на дрібну тертку, додайте разом із майонезом.
     
  3. Тепер перебийте в однорідну масу блендером. Для зберігання паштет перекладіть у скляну банку або пластикову форму із кришкою. Можна насолоджуватися.

Смачного!

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