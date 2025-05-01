Ще не пробували – багато втратили: швидка та бюджетна намазка зі шпротів

У світі закусок намазки залишаються популярним вибором завдяки своїй простоті та смаку. Якщо ви ще не готували її з ароматних шпротів, то ви багато втратили. Він нагадує традиційний паштет, але готується простіше.

Намазувати спред можна на будь-який хліб, головне, щоб він був трохи підсмажений. Рецептом намазки зі шпротів ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Намазка зі шпротів

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 200 грамів плавленого сирка;

– 1 банка шпротів;

– 1 столова ложка майонезу;

– 20 грамів зелені;

– 50 грамів цибулі.

Приготування:

Злийте масло зі шпротів, щоб намазка була не такою жирною. Цибулю очистьте, помийте і дрібно наріжте. Чим меншими будуть шматочки, тим ніжніше вийде готовий фарш.

Відваріть яйця в круту, охолодіть, очистьте, наріжте. Зелень дрібно нашаткуйте. Змішайте в тарілці шпроти, цибулю, яйця, зелень. Натріть плавлений сирок на дрібну тертку, додайте разом із майонезом.

Тепер перебийте в однорідну масу блендером. Для зберігання паштет перекладіть у скляну банку або пластикову форму із кришкою. Можна насолоджуватися.

Смачного!

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