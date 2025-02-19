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19 лютого, 20:03
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Не тільки для кольору: навіщо додавати в бульйон оцет і який для цього підійде

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Приготування прозорого бульйону – це мистецтво, опанувати яке може кожен. Головне вивчити головні секрети, серед яких і додавання у страву оцту.

Бульйон – ідеальна опція для смачного обіду. Приготування цього супу нескладне, але є кілька нюансів, які створюють різницю між задовільним та ідеальним результатом. 24 Канал розповідає, навіщо досвідчені господині додають у бульйон оцет і який саме варто використовувати.

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Який оцет варто додавати в бульйон та навіщо 

Головна причина додавання оцту у бульйон – якнайкраща прозорість. Цей інгредієнт дозволить досягнути ідеального кольору супу, який виглядатиме наче на картинці. 

Улюблений бульйон / Фото Freepik 

Однак є й ще одна, неочевидна причина. Яблучний оцет зробить страву більш корисною та насиченою поживними елементами. Річ у тому, що цей компонент добре витягує поживні речовини з кісток, з яких вариться бульйон. Відтак, бульйон, в яких додали яблучний оцет, буде в рази більш насиченим калієм та магнієм. 

Що стосується кількості, то на каструлю бульйону буде достатньо 30 мілілітрів яблучного оцту. Також важливо враховувати і час варіння: 

  • бульйон з курячих кісток – 3 – 4 години на повільному вогні;
  • з яловичих – 8 – 12 годин. 

Цей простий секрет зробить бульйон не тільки прозорішим та смачнішим, а й куди кориснішим.

Ідеальна знахідка: смачний салат лише з 1 інгредієнта. 