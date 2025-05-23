Дурна морока чи лайфхак для досвідчених: чому замочують молоду картоплю
- Замочування молодої картоплі полегшує її очищення, видаляє бруд і пічок.
- Картоплю слід замочувати на 5 – 10 хвилин, щоб вона не втратила частину поживних речовин.
Молода картопля – це найкращий гарнір сезону. Однак її приготування не такий легкий процес, як може здатися.
У рецептах приготування молодої картоплі часто зустрічається порада замочити коренеплід. Для чого це робити і як правильно виконати процес – розповідає 24 Канал.
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Навіщо замочувати молоду картоплю
Найважче у приготуванні молодої картоплі – її очищення. Але якщо її замочити, то процес відбудеться значно легше й швидше. Також цей тривіальний секрет допоможе видалити весь бруд та пічок. Окрім того, частина шкірки залишиться у воді.
Зірка сезону / Фото Pixabay
Як замочувати картоплю
Не треба замочувати молоду картоплю надто довго, інакше вона втратить частину поживних речовин. Робити це варто у такий спосіб:
- ретельно промиваємо картоплю під проточною водою;
- заливаємо холодною водою на 5 – 10 хвилин;
- змиваємо і чистимо у зручний спосіб.
До речі, варити молоду картоплю можна зі шкіркою, в якій багато клітковини.
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