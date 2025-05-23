Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Дурна морока чи лайфхак для досвідчених: чому замочують молоду картоплю
23 травня, 23:55
1

Дурна морока чи лайфхак для досвідчених: чому замочують молоду картоплю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Замочування молодої картоплі полегшує її очищення, видаляє бруд і пічок.
  • Картоплю слід замочувати на 5 – 10 хвилин, щоб вона не втратила частину поживних речовин.

Молода картопля – це найкращий гарнір сезону. Однак її приготування не такий легкий процес, як може здатися.

У рецептах приготування молодої картоплі часто зустрічається порада замочити коренеплід. Для чого це робити і як правильно виконати процес – розповідає 24 Канал

Цікаво Конкурент борщу: готуємо улюблений суп зі щавлю

Навіщо замочувати молоду картоплю 

Найважче у приготуванні молодої картоплі – її очищення. Але якщо її замочити, то процес відбудеться значно легше й швидше. Також цей тривіальний секрет допоможе видалити весь бруд та пічок. Окрім того, частина шкірки залишиться у воді. 

Зірка сезону / Фото Pixabay 

Як замочувати картоплю 

Не треба замочувати молоду картоплю надто довго, інакше вона втратить частину поживних речовин. Робити це варто у такий спосіб: 

  • ретельно промиваємо картоплю під проточною водою;
  • заливаємо холодною водою на 5 – 10 хвилин;
  • змиваємо і чистимо у зручний спосіб. 

До речі, варити молоду картоплю можна зі шкіркою, в якій багато клітковини. 

Млинці будуть тонкими як папір: секрет не у смаженні.