Щавлевий суп дарує не лише ситість та задоволення від трапези, а й тішить особливим смаком, від якого просто неможливо відмовитись. 24 Канал радить приготувати його за рецептом порталу Smachno.in.ua.

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Рецепт зеленого борщу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 літри води або мʼясного бульйону;

– 500 грамів картоплі;

– 4 столові ложки рису;

– 150 грамів моркви;

– 150 грамів цибулі;

– 5 варених яєць;

– 200 грамів домашньої сметани;

– зелена цибуля до смаку;

– лавровий лист;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очистіть картоплю і наріжте її невеликими кубиками. Моркву очистіть та поріжте кружечками. Цибулю також почистіть і зробіть на ній хрестоподібний надріз. Складіть картоплю, моркву та цибулю в каструлю з киплячою водою. Варіть овочі приблизно 10 хвилин. Промийте рис і додайте його до каструлі. Посоліть за смаком і варіть ще 10 хвилин. Поки все вариться, відокремте жовтки від білків. Білки наріжте досить крупно, а жовтки розітріть зі сметаною до однорідної консистенції. Додайте до супу спочатку жовткову масу, перемішайте. Потім висипте нарізані білки. Доведіть до кипіння та проваріть ще 1 – 2 хвилини. Підготуйте щавель: промийте, видаліть грубі стебла, а листя подрібніть. Зелена цибуля також має бути дрібно нарізана. У майже готовий суп додайте лавровий лист, щавель і зелену цибулю. Знову доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зніміть з вогню і залиште настоятись на 10 – 15 хвилин. Перед подачею приправте свіжомеленим чорним перцем. Ваш зелений борщ готовий!

Смачного!

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