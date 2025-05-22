Щавлевий суп дарує не лише ситість та задоволення від трапези, а й тішить особливим смаком, від якого просто неможливо відмовитись. 24 Канал радить приготувати його за рецептом порталу Smachno.in.ua.
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Рецепт зеленого борщу
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 літри води або мʼясного бульйону;
– 500 грамів картоплі;
– 4 столові ложки рису;
– 150 грамів моркви;
– 150 грамів цибулі;
– 5 варених яєць;
– 200 грамів домашньої сметани;
– зелена цибуля до смаку;
– лавровий лист;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Очистіть картоплю і наріжте її невеликими кубиками. Моркву очистіть та поріжте кружечками. Цибулю також почистіть і зробіть на ній хрестоподібний надріз.
Складіть картоплю, моркву та цибулю в каструлю з киплячою водою. Варіть овочі приблизно 10 хвилин.
Промийте рис і додайте його до каструлі. Посоліть за смаком і варіть ще 10 хвилин.
Поки все вариться, відокремте жовтки від білків. Білки наріжте досить крупно, а жовтки розітріть зі сметаною до однорідної консистенції.
Додайте до супу спочатку жовткову масу, перемішайте. Потім висипте нарізані білки. Доведіть до кипіння та проваріть ще 1 – 2 хвилини.
Підготуйте щавель: промийте, видаліть грубі стебла, а листя подрібніть. Зелена цибуля також має бути дрібно нарізана.
У майже готовий суп додайте лавровий лист, щавель і зелену цибулю. Знову доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зніміть з вогню і залиште настоятись на 10 – 15 хвилин.
Перед подачею приправте свіжомеленим чорним перцем. Ваш зелений борщ готовий!
Смачного!
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