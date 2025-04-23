Божевільно смачна розкіш: яка піца найдорожча у світі і чим така особлива

Піца, яку часто вважають чимось більшим, ніж просто стравою, є символом гастрономічних традицій у всьому світі. Її універсальність та унікальне поєднання смаків завоювали кожного.

Проте, серед всіх видів піци є деякі, які вирізняються своєю винятковістю та вражають ціною. Найдорожча піца у світі коштує 12 000 доларів – про неї розповідає 24 Канал.

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Яка піца найдорожча у світі

У 2008 році італійський шеф-кухар Франческо Амодіо створив піцу, яка на той час вважалася найдорожчою у світі, вартістю 12 000 доларів.

Ця розкішна страва, названа Luis XIII, мала екстравагантний набір інгредієнтів, серед яких краби, омари, трюфелі та італійська моцарела.

Хотіли б частіше чути слово "смакота" за родинним столом? Головним секретом усіх кулінарних шедеврів є любов та якісні продукти, які можна придбати у гіпермаркеті "ВЕЛМАРТ". З ними ваші страви точно будуть неперевершеними.

Прагнучи привернути увагу до кулінарних закладів та виробників, такі піци створюються як шедеври гастрономічного мистецтва. Вони є не лише святом для смаку, але й потужним маркетинговим інструментом у конкурентній харчовій індустрії.

Піцу за 12 000 доларів можна замовити у ресторані "Salerno" в Нью-Йорку.

А про найдорожчу спецію 24 Канал писав раніше.