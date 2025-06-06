В магазині такі не купиш: які 5 найдорожчих продуктів у світі

Деякі продукти більше скидаються на предмети розкоші. Втім, дізнавшись більше про їхнє походження, ви теж погодитесь, що вони цілком можуть належати до списку вишуканих речей.

Гурманам за деякі продукти доводиться викладати тисячі доларів, але така вартість вишуканої їжі цілком виправдана. Які продукти найдорожчі у світі і чому стільки коштують – розповідає 24 Канал.

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Ікра "Альбіно"

Цю ікру отримують з білуги-альбіноса, вік риби повинен сягнути 100 років. Не дивно, що ціна унікального продукту "кусається" і може сягати до 25 тисяч доларів за кілограм. Звісно, виробники накручують вартість фасуванням у баночки із золота, але й без цього делікатес заслуговує бути на вершині списку найдорожчих продуктів у світі.

Білий трюфель

Ще один рідкісний продукт, який майже неможливо вирощувати у штучний спосіб. Його шукають спеціально навчені собаки або свині, здебільшого в регіоні Альба в Італії. Ціна такого трюфеля – від 4 до 7 тисяч доларів за кілограм, залежно від стану та аромату продукту.

Яловичина "Вагю"

Особливу породу корів почали вирощувати в Японії, а згодом естафету "підхопили" США та Австралія. Яловичина славиться особливим кольором, смаком та жировим прожилкам. Корів поять вином, щоб мʼясо мало насичений червоний колір. Ціна "Вагю" – 600 – 800 доларів за кілограм, а мʼясо з Кобе може коштувати до 1000 доларів за кілограм.

Шафран

Найдорожча спеція у світі. Ціна за кілограм – від 2 до 10 тисяч доларів. Вона зумовлена тим, що для збору кілограма шафрану потрібно 150 – 200 тисяч квіток крокусу, які збирають вручну.

Кава Kopi Luwak

За кілограм цієї індонезійської кави потрібно заплатити від 500 до 1000 доларів. Її зерна проходять ферментацію в організмі азійської пальмової цивети. Після очищення, обсмажування та подрібнення каву подають у люксових закладах. Зараз популярність цього напою зменшується через етичні питання щодо умов утримання тварин.

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