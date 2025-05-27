Смаколик із самого дитинства: елементарна сирна запіканка, яка вийде у кожного

Сирна запіканка викликає у багатьох теплі спогади, адже її часто подавали в дитячих садках і школах. Ця улюблена страва продовжує займати особливе місце в серцях тих, хто насолоджувався нею в дитинстві.

Ця нехитра, але смачна страва вийде у кожного – незалежно від кулінарних навичок. Спробуйте приготувати сирну запіканку за рецептом, яким ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour. Читайте також Справжній хіт цього сезону: готуємо полуничний тирамісу-рулет Ніжна сирна запіканка Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 800 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 100 грамів вершкового масла;

– 3 яйця;

– 100 мілілітрів молока;

– 150 грамів манної крупи;

– 150 грамів цукру;

– 80 грамів родзинок. Приготування: Щоб родзинки були м'які, залийте їх водою. Поки вони розмокають підготуйте решту компонентів.

Перетріть кисломолочний сир через сито. Яйця збийте з дрібкою солі. Змішайте їх разом з сиром. Для досягнення більш пишної текстури сирну масу збийте блендером.

Окремо збийте молоко з м'яким вершковим маслом. Введіть цю манну крупу.

Тепер всі частини об'єднайте. Заготовку залиште на 15 хвилин. За цей час манна крупа розбухне.

Перекладіть тісто в форму для випікання. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте приблизно 45 хвилин. Подавайте зі сметаною, згущеним молоком та свіжими ягодами. Смачного! Теж приготуйте: бісквітний рулет зі згущеним молоком.