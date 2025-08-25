Азійська кухня – це завжди щось оригінальне та смачне. Навіть елементарні огірки будуть смакувати як шедевр!

Ця корейська закуска викликає захват навіть у досвідчених господинь. Ще б пак – отримати такий довершений смак за лічені хвилини можна далеко не завжди. 24 Канал радить зберегти рецепт битих огірків у соєвому соусі від порталу Prosto Way.

Читайте також Як відрізнити справжній сир пармезан від дешевих копій

Як приготувати огірки у соєвому соусі?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 огірки;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Огірки ретельно помийте та розріжте на частини. Якщо шкірка ніжна, без гіркоти та пошкоджень, зрізати її не потрібно. Кожен шматочок розділіть уздовж і злегка притисніть ножем, щоб він став пласким. Перекладіть підготовлені огірки у велику миску. Часник очистіть, промийте та подрібніть через прес прямо в миску з огірками. Полийте овочі соєвим соусом і олією. Додатково підсолювати не потрібно, оскільки соєвий соус має виражений солоний смак. Акуратно перемішайте все, щоб огірки рівномірно вкрилися соусом, і залиште їх на 5 хвилин для просочення. Потім перекладіть закуску у салатник і подавайте до столу. Готувати найкраще безпосередньо перед подачею, інакше огірки швидко пускають сік. Для ефектної подачі можна присипати їх обсмаженим кунжутом.

Смачного!

А якщо готуєте рибу або мʼясо, то не забудьте про найсмачнішу сезонну закуску з перців. Вона легка у приготуванні та дарує чудовий результат.