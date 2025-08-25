Укр Рус
25 серпня, 11:07
2

Інші закуски відійдуть на другий план: як швидко приготувати биті огірочки у соєвому соусі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Азійська кухня відома своєю оригінальністю та смачними стравами.
  • Огірки у соєвому соусі можуть стати вашою улюбленою швидкою закускою. 

Азійська кухня – це завжди щось оригінальне та смачне. Навіть елементарні огірки будуть смакувати як шедевр!

Ця корейська закуска викликає захват навіть у досвідчених господинь. Ще б пак – отримати такий довершений смак за лічені хвилини можна далеко не завжди. 24 Канал радить зберегти рецепт битих огірків у соєвому соусі від порталу Prosto Way

Як приготувати огірки у соєвому соусі? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 4 огірки;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 2 зубчики часнику. 

Приготування

  1. Огірки ретельно помийте та розріжте на частини. Якщо шкірка ніжна, без гіркоти та пошкоджень, зрізати її не потрібно.
  2. Кожен шматочок розділіть уздовж і злегка притисніть ножем, щоб він став пласким. Перекладіть підготовлені огірки у велику миску.
  3. Часник очистіть, промийте та подрібніть через прес прямо в миску з огірками.
  4. Полийте овочі соєвим соусом і олією. Додатково підсолювати не потрібно, оскільки соєвий соус має виражений солоний смак.
  5. Акуратно перемішайте все, щоб огірки рівномірно вкрилися соусом, і залиште їх на 5 хвилин для просочення. Потім перекладіть закуску у салатник і подавайте до столу.
  6. Готувати найкраще безпосередньо перед подачею, інакше огірки швидко пускають сік.
  7. Для ефектної подачі можна присипати їх обсмаженим кунжутом.

Смачного!

