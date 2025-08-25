25 серпня, 11:07
Інші закуски відійдуть на другий план: як швидко приготувати биті огірочки у соєвому соусі
Основні тези
- Азійська кухня відома своєю оригінальністю та смачними стравами.
- Огірки у соєвому соусі можуть стати вашою улюбленою швидкою закускою.
Азійська кухня – це завжди щось оригінальне та смачне. Навіть елементарні огірки будуть смакувати як шедевр!
Ця корейська закуска викликає захват навіть у досвідчених господинь. Ще б пак – отримати такий довершений смак за лічені хвилини можна далеко не завжди. 24 Канал радить зберегти рецепт битих огірків у соєвому соусі від порталу Prosto Way.
Як приготувати огірки у соєвому соусі?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 огірки;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 2 зубчики часнику.
Приготування:
- Огірки ретельно помийте та розріжте на частини. Якщо шкірка ніжна, без гіркоти та пошкоджень, зрізати її не потрібно.
- Кожен шматочок розділіть уздовж і злегка притисніть ножем, щоб він став пласким. Перекладіть підготовлені огірки у велику миску.
- Часник очистіть, промийте та подрібніть через прес прямо в миску з огірками.
- Полийте овочі соєвим соусом і олією. Додатково підсолювати не потрібно, оскільки соєвий соус має виражений солоний смак.
- Акуратно перемішайте все, щоб огірки рівномірно вкрилися соусом, і залиште їх на 5 хвилин для просочення. Потім перекладіть закуску у салатник і подавайте до столу.
- Готувати найкраще безпосередньо перед подачею, інакше огірки швидко пускають сік.
- Для ефектної подачі можна присипати їх обсмаженим кунжутом.
Смачного!
А якщо готуєте рибу або мʼясо, то не забудьте про найсмачнішу сезонну закуску з перців. Вона легка у приготуванні та дарує чудовий результат.