Улюблений холодний суп: класичний рецепт "Окрошки"
Окрошка – легка та освіжаюча страва, з наближенням літа набуває все більшої популярності. Вона особливо підходить для спекотної погоди, але ніщо не заважає приготувати її зараз.
Цей холодний суп не лише дарує відчуття свіжості, але і є ситним та поживним. Окрошка має безліч варіації, що залежать від регіону та особистих уподобань. Класичним рецептом Окрошки зі сметаною та кефіром сьогодні ділиться 24 Канал з посиланням на Еспресо.
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Окрошка – рецепт класичний зі сметаною та кефіром
- Час: 1 година
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 3 огірки;
– 5 редисок;
– 4 яйця;
– 300 грамів вареної ковбаси;
– 4 картоплини;
– 4 столові ложки сметани;
– 1 літр кефіру;
– 180 грамів зеленої цибулі;
– 50 грамів кропу, петрушки;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль та чорний перець – до смаку;
– вода холодна кип'ячена чи мінеральна;
– 1,5 столової ложки соку лимона.
Приготування:
- Відваріть в окремих каструлях яйця та картоплю до готовності.
- Помийте овочі та зелень. Наріжте кубиком огірки, ковбасу, редиску, картоплю та яйця.
- Цибулю, кріп та петрушку наріжте дрібно.
- Всі нарізані інгредієнти перекладіть в глибоку посудину.
- Приготуйте заправку. Змішайте сметану, кефір, сік лимона, сіль, перець та заправте суп. Все добре перемішайте.
- Додайте до окрошки холодну кип'ячену воду або мінералку. Контролюйте консистенцію супу за бажанням.
Смачного!
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