Улюблений холодний суп: класичний рецепт "Окрошки"

Окрошка – легка та освіжаюча страва, з наближенням літа набуває все більшої популярності. Вона особливо підходить для спекотної погоди, але ніщо не заважає приготувати її зараз.

Цей холодний суп не лише дарує відчуття свіжості, але і є ситним та поживним. Окрошка має безліч варіації, що залежать від регіону та особистих уподобань. Класичним рецептом Окрошки зі сметаною та кефіром сьогодні ділиться 24 Канал з посиланням на Еспресо.

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Окрошка – рецепт класичний зі сметаною та кефіром

Час: 1 година

1 година Порції: 6

Інгредієнти:

– 3 огірки;

– 5 редисок;

– 4 яйця;

– 300 грамів вареної ковбаси;

– 4 картоплини;

– 4 столові ложки сметани;

– 1 літр кефіру;

– 180 грамів зеленої цибулі;

– 50 грамів кропу, петрушки;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль та чорний перець – до смаку;

– вода холодна кип'ячена чи мінеральна;

– 1,5 столової ложки соку лимона.

Приготування:

Відваріть в окремих каструлях яйця та картоплю до готовності.

Помийте овочі та зелень. Наріжте кубиком огірки, ковбасу, редиску, картоплю та яйця.

Цибулю, кріп та петрушку наріжте дрібно.

Всі нарізані інгредієнти перекладіть в глибоку посудину.

Приготуйте заправку. Змішайте сметану, кефір, сік лимона, сіль, перець та заправте суп. Все добре перемішайте.

Додайте до окрошки холодну кип'ячену воду або мінералку. Контролюйте консистенцію супу за бажанням.

Смачного!

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