Талія і рідні уклінно подякують: оладки-сирники з кабачками, які хоч кожен день готуй

Смачний сніданок – це не просто заряд енергії на першу половину дня, а й запорука гарного настрою. Втім, з цим рецептом ви гарантовано отримаєте обидва фактори.

Ці оладки стануть чудовим рішенням для смачного сніданку або ситного перекусу. Гармонія сиру та кабачків не залишає байдужими навіть дітей. 24 Канал радить обовʼязково приготувати цей смаколик за рецептом з інстаграму Ольги Рябенко.

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Як приготувати оладки з кабачків та сиру?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 180 грамів кисломолочного сиру;

– 2 варених яйця;

– 1 сире яйце;

– 50 грамів твердого сиру;

– 100 грамів кабачка;

– 1 столова ложка борошна (з гіркою);

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, натертий твердий сир, подрібнені варені яйця, одне сире яйце, дрібно натертий кабачок, подрібнену зелень, улюблені спеції та борошно. Ретельно вимішайте суміш до однорідного стану. З отриманої маси сформуйте невеликі оладки та обсмажте їх на сковороді з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки.

Смачного!

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