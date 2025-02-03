Заберіть цей інгредієнт – і оладки виростуть "до неба": давній рецепт, який ви надовго полюбите
Оладки – це ніжна насолода, з якої часто розпочинають свій день. Їх нескладно готувати, а улюблені додатки допоможуть відчути особливі нотки щастя.
Цей давній рецепт може вас здивувати, адже в ньому немає яєць. Однак досвідчені господині стверджують, що саме завдяки цьому вони легко ростимуть й вийдуть пухкими та ніжними. 24 Канал пропонує перевірити їхню правоту з рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт пухких оладок
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 160 грамів борошна;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки соди.
Приготування:
Візьміть глибоку миску і змішайте в ній кефір, цукор, сіль та соду. Кефір повинен бути теплим.
Дайте соді вступити в реакцію з кефіром, а потім додайте борошно і ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок.
Відкладіть тісто для оладок на 15 – 20 хвилин. Після цього розігрійте сковороду з олією і починайте смажити.
Більше не перемішуйте тісто, щоб не порушити його пористу структуру, адже це може призвести до осідання оладок після смаження.
Смачного!
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