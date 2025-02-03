Заберіть цей інгредієнт – і оладки виростуть "до неба": давній рецепт, який ви надовго полюбите

Оладки – це ніжна насолода, з якої часто розпочинають свій день. Їх нескладно готувати, а улюблені додатки допоможуть відчути особливі нотки щастя.

Цей давній рецепт може вас здивувати, адже в ньому немає яєць. Однак досвідчені господині стверджують, що саме завдяки цьому вони легко ростимуть й вийдуть пухкими та ніжними. 24 Канал пропонує перевірити їхню правоту з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт пухких оладок

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 160 грамів борошна;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки соди.

Приготування:

Візьміть глибоку миску і змішайте в ній кефір, цукор, сіль та соду. Кефір повинен бути теплим. Дайте соді вступити в реакцію з кефіром, а потім додайте борошно і ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Відкладіть тісто для оладок на 15 – 20 хвилин. Після цього розігрійте сковороду з олією і починайте смажити. Більше не перемішуйте тісто, щоб не порушити його пористу структуру, адже це може призвести до осідання оладок після смаження.

Смачного!

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