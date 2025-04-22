Компот зі смаком ягідного "Мохіто": ідеальний напій у літню спеку

Традиційні компоти можна освіжити завдяки додаванню м'яти та цитрусових. Ці яскраві інгредієнти не лише покращують смак, але й надають напою легкості, перетворюючи класичний компот на особливий напій.

Цей компот "Мохіто" чудово втамовує спрагу. Спробуйте приготувати його за цим рецептом, передає 24 Канал з посиланням на Novosti24.kyiv.ua.

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Компот зі смаком Мохіто

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– ягоди: полуниця, малина, вишня або черешня;

– цукор на смак;

– кілька гілочок свіжої м'яти;

– скибочки лимона або лайма – за бажанням.

Приготування:

Промийте ягоди, видаліть плодоніжки та пошкоджені плоди.

У каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор, м'яту та ягоди.

Як тільки компот закипить, вимкніть вогонь і накрийте кришкою.

Дайте напою настоятися, щоб м'ята віддала свій аромат.

Готово!

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