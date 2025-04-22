22 квітня, 15:15
Компот зі смаком ягідного "Мохіто": ідеальний напій у літню спеку
Традиційні компоти можна освіжити завдяки додаванню м'яти та цитрусових. Ці яскраві інгредієнти не лише покращують смак, але й надають напою легкості, перетворюючи класичний компот на особливий напій.
Цей компот "Мохіто" чудово втамовує спрагу. Спробуйте приготувати його за цим рецептом, передає 24 Канал з посиланням на Novosti24.kyiv.ua.
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Компот зі смаком Мохіто
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– ягоди: полуниця, малина, вишня або черешня;
– цукор на смак;
– кілька гілочок свіжої м'яти;
– скибочки лимона або лайма – за бажанням.
Приготування:
- Промийте ягоди, видаліть плодоніжки та пошкоджені плоди.
- У каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор, м'яту та ягоди.
- Як тільки компот закипить, вимкніть вогонь і накрийте кришкою.
- Дайте напою настоятися, щоб м'ята віддала свій аромат.
Готово!
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