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Паска Крафін – рецепт

  • Час: приблизно 3 години
  • Порції: 3

Інгредієнти для тіста:
– 320 грамів борошна;
– 120 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів масла;
– 1 яйце;
– 2 жовтки;
– 2 чайні ложки сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– цедра одного лимона;
– дрібка солі.

Додатково:
– 100 грамів вершкового масла для змащування тіста;
– 100 грамів цукатів, родзинок, сухофруктів.

Приготування:

  1. У миску налийте тепле молоко, додайте дріжджі, пару ложок цукру та пару ложок борошна з загальної кількості. Перемішайте і поставте в тепле місце на 20 – 30 хвилин.
  2. Яйце та жовтки покладіть в миску, змішайте з цукром, сіллю, ванільним цукром, цедрою лимона. Розітріть до пишної світлої маси.
  3. Додайте опару, добре перемішайте. Поступово додайте борошно та замісіть тісто, ближче до кінця замісу додайте розтоплене масло. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 1 – 1,5 години. Тісто має збільшитись приблизно у 2 – 3 рази.
  4. Тепер сформуйте паски. Тісто розділіть на 3 рівні частини. Кожну розкачайте у тонкий шар розміром приблизно 35 сантиметрів на 25 сантиметрів.
  5. Добре змастіть м'яким маслом, рівномірно посипте родзинками (цукатами, журавлиною, курагою тощо). Згорніть в рулет, починаючи з довгого боку.
  6. Розріжте рулет гострим ножем вздовж на 2 частини, не дорізаючи з одного боку до кінця приблизно пару сантиметрів. Загорніть одну частину спіраллю у вигляді равлика. Покладіть нерозрізаний край на "равлика". Закручуйте тісто спіраллю навколо цього краю розрізом назовні.
  7. Форми змастіть олією, викладіть крафіни. Вони мають займати у формі приблизно 1/3 висоти. Поставте у тепле місце для підйому на 30 хвилин.
  8. Потім поставте їх в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин. Якщо верх починає надто сильно рум'янитись, накрийте його фольгою.
  9. Коли паски охолонуть, посипте їх цукровою пудрою через ситечко.

Смачного!

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