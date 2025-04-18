24 Канал предлагает приготовить паску Крафин и вам. Этот рецепт обязательно поразит вкусным результатом.
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Паска крафин – рецепт
- Время: примерно 3 часа
- Порции: 3
Ингредиенты для теста:
– 320 граммов муки;
– 120 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов масла;
– 1 яйцо;
– 2 желтка;
– 2 чайные ложки сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– цедра одного лимона;
– щепотка соли.
Дополнительно:
– 100 граммов сливочного масла для смазывания теста;
– 100 граммов цукатов, изюма, сухофруктов.
Приготовление:
- В миску налейте теплое молоко, добавьте дрожжи, пару ложек сахара и пару ложек муки из общего количества. Перемешайте и поставьте в теплое место на 20 – 30 минут.
- Яйцо и желтки положите в миску, смешайте с сахаром, солью, ванильным сахаром, цедрой лимона. Разотрите до пышной светлой массы.
- Добавьте опару, хорошо перемешайте. Постепенно добавьте муку и замесите тесто, ближе к концу замеса добавьте растопленное масло. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 – 1,5 часа. Тесто должно увеличиться примерно в 2 – 3 раза.
- Теперь сформируйте паски. Тесто разделите на 3 равные части. Каждую раскатайте в тонкий слой размером примерно 35 сантиметров на 25 сантиметров.
- Хорошо смажьте мягким маслом, равномерно посыпьте изюмом (цукатами, клюквой, курагой и т.д.). Сверните в рулет, начиная с длинной стороны.
- Разрежьте рулет острым ножом вдоль на 2 части, не дорезая с одной стороны до конца примерно пару сантиметров. Заверните одну часть спиралью в виде улитки. Положите неразрезанный край на "улитку". Закручивайте тесто спиралью вокруг этого края разрезом наружу.
- Формы смажьте маслом, выложите крафины. Они должны занимать в форме примерно 1/3 высоты. Поставьте в теплое место для подъема на 30 минут.
- Затем поставьте их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут. Если верх начинает слишком сильно румяниться, накройте его фольгой.
- Когда паски остынут, посыпьте их сахарной пудрой через ситечко.
Приятного аппетита!
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