Для приготування великодньої здоби можна використовувати не лише свіжі дріжджі, а й сухі. 24 Канал з посиланням на "Вікна" ділиться рецептом паски на сухих дріжджах.
Читайте також Волога грузинська паска, яка довго не черствіє: перевірений рецепт з секретним інгредієнтом
Паска на сухих дріжджах
- Час: приблизно 4 години 30 хвилин
- Порції: 3 – 4 середні паски
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 4 курячі яйця;
– 60 грамів вершкового масла;
– 200 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів родзинок;
– 50 мілілітрів олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- Насамперед підготуйте опару для тіста. У тепле молоко додайте 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Все добре перемішайте та додайте сухі дріжджі.
- Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 30 хвилин.
- Відокремте білки від жовтків. Збийте жовтки з цукром, що залишився і ванільним цукром.
- В опару додайте збиті жовтки, олію, розтоплене вершкове масло, білки та борошно, добре все перемішайте. Накрийте тісто рушником і поставте у тепле місце на 2 години. Тісто має збільшитися в об'ємі вдвічі.
- У цей час підготуйте родзинки. Залийте окропом, почекайте кілька хвилин і вичавіть зайву воду. Додайте їх в тісто і розкладіть формами, приблизно заповнивши їх на 2/3. Накрийте рушником і знову залиште на годину.
- Випікайте паски на сухих дріжджів у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність пасок перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
- Готові паски прикрасьте глазур'ю, присипкою, цукатами, фруктами або чимось іншим на свій смак.
Паска на сухих дріжджах готова!
Теж приготуйте: легендарна паска за рецептом Дарії Цвек.