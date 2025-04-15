Спробуйте і ви приготувати традиційний солодкий грузинський хліб. Рецептом грузинської паски ділиться 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Смаколик.юа Марія Михальченко".

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Грузинська паска – рецепт

Час: приблизно 5 годин

приблизно 5 годин Порції: 3 великі паски + 1 середня

Інгредієнти для опари:

– 250 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– 30 грамів пресованих дріжджів;

– 200 грамів борошна.



Для тіста:

– 250 грамів цукру;

– 125 мілілітрів сметани;

– 3 жовтки;

– 2 яйця;

– 2 чайні ложки ванільного екстракту;

– 125 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів олії;

– 0,25 чайної ложки куркуми (не обов'язково);

– цедра 1 апельсина;

– 2 столові ложки сильного алкоголю;

– 650 грамів борошна;

– 200 грамів сухофруктів;

– 1 столова ложка борошна.

Як спекти грузинську паску: дивіться відео

Приготування:

В миску всипте цукор, влийте тепле молоко і розкришіть живі дріжджі. Вимішайте вінчиком до повного розчинення. Додайте просіяне борошно, накрийте і поставте в тепле місце на 45 хвилин, щоб опара підійшла.

У велику миску всипте решту цукру, додайте жовтки, 2 яйця, дрібку солі, ваніль, сметану, цедру лимона чи апельсина.

Щоб паска довго не черствіла, додайте алкоголь. Перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло, влийте олію. Ще раз ретельно перемішайте.

Додайте опару і трохи куркуми для жовтизни. Перемішайте масу. Всипте 300 грамів просіяного борошна, перемішайте вінчиком. Додайте ще 350 грамів борошна і замішуйте руками.

Змастіть робочу поверхню і руки олією. Замішуйте тісто руками, поки воно не стане однорідним і не липнутиме до поверхні. Перекладіть кульку тіста у миску і залиште підходити у теплому місці на 2 години.

Підготуйте сухофрукти: залийте кип'ятком, перемішайте і просушіть. Додайте до сухофруктів борошно. Сформуйте з тіста пласт і вмісіть їх у тісто.

Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнюючи на третину. Залиште підходити приблизно на 1 годину. Змастіть верх пасок жовтком, змішаним зі столовою ложкою молока.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 1 годину.

Коли паски остигнуть, прикрасьте їх глазур'ю й посипкою до свого смаку.

Готово!

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