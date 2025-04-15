Попробуйте и вы приготовить традиционный сладкий грузинский хлеб. Рецептом грузинской паски делится 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Смаколик.юа Мария Михальченко".

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Грузинская паска - рецепт

Время: примерно 5 часов

примерно 5 часов Порции: 3 большие куличи + 1 средняя

Ингредиенты для опары:

– 250 миллилитров молока;

– 50 граммов сахара;

– 30 граммов прессованных дрожжей;

– 200 граммов муки.



Для теста:

– 250 граммов сахара;

– 125 миллилитров сметаны;

– 3 желтка;

– 2 яйца;

– 2 чайные ложки ванильного экстракта;

– 125 граммов сливочного масла;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 0,25 чайной ложки куркумы (не обязательно);

– цедра 1 апельсина;

– 2 столовые ложки сильного алкоголя;

– 650 граммов муки;

– 200 граммов сухофруктов;

– 1 столовая ложка муки.

Как испечь грузинскую паску: смотрите видео

Приготовление:

В миску всыпьте сахар, влейте теплое молоко и раскрошите живые дрожжи. Вымешайте венчиком до полного растворения. Добавьте просеянную муку, накройте и поставьте в теплое место на 45 минут, чтобы опара подошла.

В большую миску всыпьте остальной сахар, добавьте желтки, 2 яйца, щепотку соли, ваниль, сметану, цедру лимона или апельсина.

Чтобы кулич долго не черствел, добавьте алкоголь. Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло, влейте масло. Еще раз тщательно перемешайте.

Добавьте опару и немного куркумы для желтизны. Перемешайте массу. Всыпьте 300 граммов просеянной муки, перемешайте венчиком. Добавьте еще 350 граммов муки и замешивайте руками.

Смажьте рабочую поверхность и руки растительным маслом. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет однородным и не будет липнуть к поверхности. Переложите шарик теста в миску и оставьте подходить в теплом месте на 2 часа.

Подготовьте сухофрукты: залейте кипятком, перемешайте и просушите. Добавьте к сухофруктам муку. Сформируйте из теста пласт и вмесите их в тесто.

Сформируйте шарики и выложите их в формы для пасхи, заполняя на треть. Оставьте подходить примерно на 1 час. Смажьте верх куличей желтком, смешанным со столовой ложкой молока.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно 1 час.

Когда куличи остынут, украсьте их глазурью и посыпкой по своему вкусу.

Готово!

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