Попробуйте и вы приготовить традиционный сладкий грузинский хлеб. Рецептом грузинской паски делится 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Смаколик.юа Мария Михальченко".
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Грузинская паска - рецепт
- Время: примерно 5 часов
- Порции: 3 большие куличи + 1 средняя
Ингредиенты для опары:
– 250 миллилитров молока;
– 50 граммов сахара;
– 30 граммов прессованных дрожжей;
– 200 граммов муки.
Для теста:
– 250 граммов сахара;
– 125 миллилитров сметаны;
– 3 желтка;
– 2 яйца;
– 2 чайные ложки ванильного экстракта;
– 125 граммов сливочного масла;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 0,25 чайной ложки куркумы (не обязательно);
– цедра 1 апельсина;
– 2 столовые ложки сильного алкоголя;
– 650 граммов муки;
– 200 граммов сухофруктов;
– 1 столовая ложка муки.
Как испечь грузинскую паску: смотрите видео
Приготовление:
- В миску всыпьте сахар, влейте теплое молоко и раскрошите живые дрожжи. Вымешайте венчиком до полного растворения. Добавьте просеянную муку, накройте и поставьте в теплое место на 45 минут, чтобы опара подошла.
- В большую миску всыпьте остальной сахар, добавьте желтки, 2 яйца, щепотку соли, ваниль, сметану, цедру лимона или апельсина.
- Чтобы кулич долго не черствел, добавьте алкоголь. Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло, влейте масло. Еще раз тщательно перемешайте.
- Добавьте опару и немного куркумы для желтизны. Перемешайте массу. Всыпьте 300 граммов просеянной муки, перемешайте венчиком. Добавьте еще 350 граммов муки и замешивайте руками.
- Смажьте рабочую поверхность и руки растительным маслом. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет однородным и не будет липнуть к поверхности. Переложите шарик теста в миску и оставьте подходить в теплом месте на 2 часа.
- Подготовьте сухофрукты: залейте кипятком, перемешайте и просушите. Добавьте к сухофруктам муку. Сформируйте из теста пласт и вмесите их в тесто.
- Сформируйте шарики и выложите их в формы для пасхи, заполняя на треть. Оставьте подходить примерно на 1 час. Смажьте верх куличей желтком, смешанным со столовой ложкой молока.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно 1 час.
- Когда куличи остынут, украсьте их глазурью и посыпкой по своему вкусу.
Готово!
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