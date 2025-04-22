Этот компот "Мохито" прекрасно утоляет жажду. Попробуйте приготовить его по этому рецепту, передает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.kyiv.ua.

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Компот со вкусом Мохито

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– ягоды: клубника, малина, вишня или черешня;
– сахар по вкусу;
– несколько веточек свежей мяты;
– ломтики лимона или лайма – по желанию.

Приготовление:

  1. Промойте ягоды, удалите плодоножки и поврежденные плоды.
  2. В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар, мяту и ягоды.
  3. Как только компот закипит, выключите огонь и накройте крышкой.
  4. Дайте напитку настояться, чтобы мята отдала свой аромат.

Готово!

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