Этот компот "Мохито" прекрасно утоляет жажду. Попробуйте приготовить его по этому рецепту, передает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.kyiv.ua.
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Компот со вкусом Мохито
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– ягоды: клубника, малина, вишня или черешня;
– сахар по вкусу;
– несколько веточек свежей мяты;
– ломтики лимона или лайма – по желанию.
Приготовление:
- Промойте ягоды, удалите плодоножки и поврежденные плоды.
- В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар, мяту и ягоды.
- Как только компот закипит, выключите огонь и накройте крышкой.
- Дайте напитку настояться, чтобы мята отдала свой аромат.
Готово!
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