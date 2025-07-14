Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Універсальна, бюджетна та завжди рятує: готуємо неймовірну закуску, яку оцінять всі
14 липня, 15:59
2

Універсальна, бюджетна та завжди рятує: готуємо неймовірну закуску, яку оцінять всі

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Сирно-цибулеві палички – популярний вибір для економних господинь.
  • Виготовлені з простих інгредієнтів, ці снеки обіцяють стати зручним рішенням для будь-якого випадку.

Немає нічого простішого, ніж зробити вдома таку закуску, як сирно-цибулеві палички. Вони не лише прості у приготуванні, але й перевершують будь-який ресторанний смак.

Сирно-цибулеві палички можна подавати як закуску з томатним соусом, використовувати замість хліба з супом або просто смакувати як перекус між основними прийомами їжі. Рецептом закуски ділиться 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Читайте також Найсмачніша і найкорисніша намазка: на приготування треба всього 5 хвилин

Палички з сиром та цибулею

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 250 грамів сметани;
– 100 грамів сиру;
– 80 грамів молочної ковбаси;
– один пучок зеленої цибулі;
– 400 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки соди;
– рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. В миску розбийте яйця, додайте сіль й злегка збийте вінчиком. Тепер сметану.
     
  2. Далі в яєчно-сметанну масу додайте тертий сир, трохи ковбаси й подрібнені пір'їнки зеленої цибулі.
     
  3. Перемішайте всі інгредієнти разом і висипте просіяне борошно та соду. Замішайте тісто. Накрийте його рушником або кришкою і залиште на столі на 10 хвилин.
     
  4. Тоді перекладіть тісто на добре припорошений борошном стіл, зверху теж присипте його борошном, щоб не прилипло до качалки, і розкачайте в пласт товщиною 0,5 сантиметра. Розріжте розкачане тісто навпіл, а потім на смужки шириною 3,5 сантиметра.
     
  5. В сковороду налийте рослинну олію, добре нагрійте та обсмажте палички з двох сторін до золотистого кольору.
     
  6. Перекладіть їх на тарілку, застелену паперовими рушниками й відразу, гарячими, подавайте.

Готово!

Теж смакуватиме: хрумкі сирні кульки, що завжди виходять.