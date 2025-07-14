Універсальна, бюджетна та завжди рятує: готуємо неймовірну закуску, яку оцінять всі
- Сирно-цибулеві палички – популярний вибір для економних господинь.
- Виготовлені з простих інгредієнтів, ці снеки обіцяють стати зручним рішенням для будь-якого випадку.
Немає нічого простішого, ніж зробити вдома таку закуску, як сирно-цибулеві палички. Вони не лише прості у приготуванні, але й перевершують будь-який ресторанний смак.
Сирно-цибулеві палички можна подавати як закуску з томатним соусом, використовувати замість хліба з супом або просто смакувати як перекус між основними прийомами їжі. Рецептом закуски ділиться 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
Читайте також Найсмачніша і найкорисніша намазка: на приготування треба всього 5 хвилин
Палички з сиром та цибулею
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 250 грамів сметани;
– 100 грамів сиру;
– 80 грамів молочної ковбаси;
– один пучок зеленої цибулі;
– 400 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки соди;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- В миску розбийте яйця, додайте сіль й злегка збийте вінчиком. Тепер сметану.
- Далі в яєчно-сметанну масу додайте тертий сир, трохи ковбаси й подрібнені пір'їнки зеленої цибулі.
- Перемішайте всі інгредієнти разом і висипте просіяне борошно та соду. Замішайте тісто. Накрийте його рушником або кришкою і залиште на столі на 10 хвилин.
- Тоді перекладіть тісто на добре припорошений борошном стіл, зверху теж присипте його борошном, щоб не прилипло до качалки, і розкачайте в пласт товщиною 0,5 сантиметра. Розріжте розкачане тісто навпіл, а потім на смужки шириною 3,5 сантиметра.
- В сковороду налийте рослинну олію, добре нагрійте та обсмажте палички з двох сторін до золотистого кольору.
- Перекладіть їх на тарілку, застелену паперовими рушниками й відразу, гарячими, подавайте.
Готово!
Теж смакуватиме: хрумкі сирні кульки, що завжди виходять.