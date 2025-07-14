Універсальна, бюджетна та завжди рятує: готуємо неймовірну закуску, яку оцінять всі

Немає нічого простішого, ніж зробити вдома таку закуску, як сирно-цибулеві палички. Вони не лише прості у приготуванні, але й перевершують будь-який ресторанний смак.

Сирно-цибулеві палички можна подавати як закуску з томатним соусом, використовувати замість хліба з супом або просто смакувати як перекус між основними прийомами їжі. Рецептом закуски ділиться 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Палички з сиром та цибулею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 250 грамів сметани;

– 100 грамів сиру;

– 80 грамів молочної ковбаси;

– один пучок зеленої цибулі;

– 400 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки соди;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

В миску розбийте яйця, додайте сіль й злегка збийте вінчиком. Тепер сметану.

Далі в яєчно-сметанну масу додайте тертий сир, трохи ковбаси й подрібнені пір'їнки зеленої цибулі.

Перемішайте всі інгредієнти разом і висипте просіяне борошно та соду. Замішайте тісто. Накрийте його рушником або кришкою і залиште на столі на 10 хвилин.

Тоді перекладіть тісто на добре припорошений борошном стіл, зверху теж присипте його борошном, щоб не прилипло до качалки, і розкачайте в пласт товщиною 0,5 сантиметра. Розріжте розкачане тісто навпіл, а потім на смужки шириною 3,5 сантиметра.

В сковороду налийте рослинну олію, добре нагрійте та обсмажте палички з двох сторін до золотистого кольору.

Перекладіть їх на тарілку, застелену паперовими рушниками й відразу, гарячими, подавайте.

Готово!

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