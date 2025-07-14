Сырно-луковые палочки можно подавать как закуску с томатным соусом, использовать вместо хлеба с супом или просто смаковать как перекус между основными приемами пищи. Рецептом закуски делится 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Палочки с сыром и луком
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 250 граммов сметаны;
– 100 граммов сыра;
– 80 граммов молочной колбасы;
– один пучок зеленого лука;
– 400 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соды;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- В миску разбейте яйца, добавьте соль и слегка взбейте венчиком. Теперь сметану.
- Далее в яично-сметанную массу добавьте тертый сыр, немного колбасы и измельченные перышки зеленого лука.
- Перемешайте все ингредиенты вместе и высыпьте просеянную муку и соду. Замешайте тесто. Накройте его полотенцем или крышкой и оставьте на столе на 10 минут.
- Тогда переложите тесто на хорошо припорошенный мукой стол, сверху тоже присыпьте его мукой, чтобы не прилипло к скалке, и раскатайте в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Разрежьте раскатанное тесто пополам, а затем на полоски шириной 3,5 сантиметра.
- В сковороду налейте растительное масло, хорошо нагрейте и обжарьте палочки с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложите их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и сразу, горячими, подавайте.
Готово!
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