Сырно-луковые палочки можно подавать как закуску с томатным соусом, использовать вместо хлеба с супом или просто смаковать как перекус между основными приемами пищи. Рецептом закуски делится 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Палочки с сыром и луком

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 250 граммов сметаны;
– 100 граммов сыра;
– 80 граммов молочной колбасы;
– один пучок зеленого лука;
– 400 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соды;
– растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. В миску разбейте яйца, добавьте соль и слегка взбейте венчиком. Теперь сметану.
  2. Далее в яично-сметанную массу добавьте тертый сыр, немного колбасы и измельченные перышки зеленого лука.
  3. Перемешайте все ингредиенты вместе и высыпьте просеянную муку и соду. Замешайте тесто. Накройте его полотенцем или крышкой и оставьте на столе на 10 минут.
  4. Тогда переложите тесто на хорошо припорошенный мукой стол, сверху тоже присыпьте его мукой, чтобы не прилипло к скалке, и раскатайте в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Разрежьте раскатанное тесто пополам, а затем на полоски шириной 3,5 сантиметра.
  5. В сковороду налейте растительное масло, хорошо нагрейте и обжарьте палочки с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Переложите их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и сразу, горячими, подавайте.

Готово!

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