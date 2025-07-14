Сырно-луковые палочки можно подавать как закуску с томатным соусом, использовать вместо хлеба с супом или просто смаковать как перекус между основными приемами пищи. Рецептом закуски делится 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Палочки с сыром и луком

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 250 граммов сметаны;

– 100 граммов сыра;

– 80 граммов молочной колбасы;

– один пучок зеленого лука;

– 400 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки соды;

– растительное масло для жарки.

Приготовление:

В миску разбейте яйца, добавьте соль и слегка взбейте венчиком. Теперь сметану.

Далее в яично-сметанную массу добавьте тертый сыр, немного колбасы и измельченные перышки зеленого лука.

Перемешайте все ингредиенты вместе и высыпьте просеянную муку и соду. Замешайте тесто. Накройте его полотенцем или крышкой и оставьте на столе на 10 минут.

Тогда переложите тесто на хорошо припорошенный мукой стол, сверху тоже присыпьте его мукой, чтобы не прилипло к скалке, и раскатайте в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Разрежьте раскатанное тесто пополам, а затем на полоски шириной 3,5 сантиметра.

В сковороду налейте растительное масло, хорошо нагрейте и обжарьте палочки с двух сторон до золотистого цвета.

Переложите их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и сразу, горячими, подавайте.

Готово!

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