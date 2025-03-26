Повітряний, ароматний та вологий: рецепт ідеального панеттоне з шоколадом

Шоколадний панеттоне – високий і м'який дріжджовий пиріг родом з Італії. Традиційно популярний у різдвяний період, цей десерт також знайшов місце на великодніх столах в Україні, тішачи смакові рецептори своєю волокнистою текстурою та шматочками шоколадами всередині.

Водночас пекарі повинні бути готовими до того, що процес приготування великоднього смаколика вимагає терпіння та вільного часу. Рецепт складається з кількох етапів і потребує кількох годин для заквашування тіста. Як приготувати ідеальний шоколадний панеттоне ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Панеттоне з шоколадом – рецепт

Час: 10 годин 40 хвилин

10 годин 40 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна пшеничного;

– 220 мілілітрів соди;

– 200 грамів шоколадних дропсів;

– 130 грамів масла вершкового 73%;

– 120 грамів цукру;

– 2 яйця курячі;

– 10 грамів дріжджів пресованих;

– 1 чайна ложка екстракту ванілі.

Приготування:

Почніть із підготовки дріжджової суміші: у мисці розчиніть свіжі дріжджі в 60 мілілітрів теплої води. Додайте 60 грамів борошна та змішайте. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте йому піднятися протягом 20 хвилин.

У миску насипте 220 грамів борошна, зробіть у центрі заглиблення та додайте яйце, 60 грамів цукру, 100 мілілітрів теплої води та дріжджову суміш. Місіть міксером з насадкою для тіста до з'єднання інгредієнтів.

Тоді додайте 60 грамів м'якого вершкового масла і продовжуйте місити, доки не отримаєте однорідне тісто. Накрийте плівкою і залиште підійматися протягом 2 годин.

У дріжджове тісто, що піднялося, додайте 120 грамів борошна, теплу воду, 60 грамів цукру, яйце та екстракт ванілі. Вимісіть і додайте ще 60 грамів м'якого вершкового масла.

Нарешті насипте шоколадні дропси і продовжуйте місити. Накрийте харчовою плівкою і дайте тісту піднятися протягом 30 хвилин.

Злегка присипте тісто борошном, перекладіть у форму для панеттоне або пасок і залиште його на 6 годин. Коли тісто збільшиться вдвічі, зробіть на поверхні надрізи у вигляді хреста і загніть кінці назовні.

Змастіть поверхню 10 грамами вершкового масла і випікайте при 200 градумів 20 хвилин, потім знизьте температуру до 180 градусів і готуйте ще 50 хвилин.

Дайте панеттоне охолонути в перевернутому вигляді, перш ніж нарізати його скибочками.

Смачного!

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