Можна приготувати різні варіанти глазурі – з білка, цукрової пудри, а також із фруктового желе. Рецептом останньої глазурі ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @innakluchnik31.
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Глазур для паски із фруктового желе
- Час: 10 хвилин
- Порції: на 3 – 4 паски
Інгредієнти:
– 1 пачка желе;
– 100 грамів води.
Як приготувати таку глазур: дивіться відео
Приготування:
- У високу місткість влийте окріп, висипте желе та перемішайте ложкою до повного розчинення.
- Охолодіть масу до кімнатної температури.
- Тепер візьміть блендер і збийте все до стійкої та пишної маси – якщо перевернути місткість, маса має залишатися в ній.
- Глазур готова – можете покривати свої пасочки.
Смачного!
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