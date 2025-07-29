Домашній паштет – ідеальний сніданок, який можна нанести на свіжий хліб та смакувати з чашкою чаю чи кави. Він стає популярним вибором і для святкових зустрічей – можна нафарширувати яйця або елегантно подавати на крекерах і підсмажених скибочках хліба.

Готується така намазка легко і головне – без консервантів, барвників і штучних добавок. Як приготувати паштет з індички, розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Паштет з індички

Час: 20 хвилин (1,5 години на варіння бульйону)

20 хвилин (1,5 години на варіння бульйону) Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів м'яса індички;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– сіль перець – на смак;

– щіпка мускатного горіха;

– 100 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів теплих вершків;

– 50 мілілітрів міцного алкоголю (ром, коньяк, бренді);

– 1 – 2 черпаки бульйону.

Приготування:

М'ясо індички зваріть, як на бульйон. Покладіть м'ясо в холодну воду, доведіть до кипіння, злийте першу воду, залийте чистою холодною, покладіть у каструлю цілу очищену цибулину, моркву, посоліть і додайте перцю. Варіть доки м'ясо не стане м'яким і не відставатиме від кісток.

Поки м'ясо вариться, подрібніть цибулю, припустіть на невеликій кількості олії до прозорості. Влийте алкоголь і тушкуйте до повного випаровування рідини.

У блендер складіть: м'ясо, олію, вершки, спеції, притушену цибулю. Перебийте до однорідності, регулюючи консистенцію бульйоном. Паштет повинен бути ніжний, але не рідкий.

Перекладіть паштет у потрібну мисочку і поставте в холодильник на ніч. Вранці вживайте з тостами.

Смачного!

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