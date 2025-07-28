Знадобиться 5 інгредієнтів і мінімум часу на приготування. Рецептом кавунового салату ділиться 24 Канал з посиланням на Джеймі Олівера.

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Як приготувати кавуновий салат?

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
2 столові ложки кедрових горіхів;
– 400 грамів кавуна;
– 200 грамів редиски;
– 4 гілочки свіжої м'яти;
– 50 грамів сиру фета;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 столові ложки винного оцту;
– сіль, перець – на смак.

Приготування:

  1. Поставте сковороду на середній вогонь і обсмажте кедрові горіхи протягом однієї хвилини до золотисто-коричневого кольору.
  2. Почистьте кавун від шкірки та насіння. Наріжте якомога тонше.
  3. Наріжте редиску теж тонкими скибочками й акуратно приправте однією столовою ложкою оливкової олії та двома столовими ложками винного оцту, а також сіллю і перцем.
  4. Викладіть кавун і редис на велику тарілку, посипте кедровими горішками і розкришіть зверху сир фета. Подавайте.

Смачного!

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