Знадобиться 5 інгредієнтів і мінімум часу на приготування. Рецептом кавунового салату ділиться 24 Канал з посиланням на Джеймі Олівера.

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Як приготувати кавуновий салат?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 столові ложки кедрових горіхів;

– 400 грамів кавуна;

– 200 грамів редиски;

– 4 гілочки свіжої м'яти;

– 50 грамів сиру фета;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 2 столові ложки винного оцту;

– сіль, перець – на смак.

Приготування:

Поставте сковороду на середній вогонь і обсмажте кедрові горіхи протягом однієї хвилини до золотисто-коричневого кольору.

Почистьте кавун від шкірки та насіння. Наріжте якомога тонше.

Наріжте редиску теж тонкими скибочками й акуратно приправте однією столовою ложкою оливкової олії та двома столовими ложками винного оцту, а також сіллю і перцем.

Викладіть кавун і редис на велику тарілку, посипте кедровими горішками і розкришіть зверху сир фета. Подавайте.

Смачного!

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