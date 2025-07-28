Понадобится 5 ингредиентов и минимум времени на приготовление. Рецептом арбузного салата делится 24 Канал со ссылкой на Джейми Оливера.

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Как приготовить арбузный салат?

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки кедровых орехов;

– 400 граммов арбуза;

– 200 граммов редиса;

– 4 веточки свежей мяты;

– 50 граммов сыра фета;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте кедровые орехи в течение одной минуты до золотисто-коричневого цвета.

Почистите арбуз от кожуры и семян. Нарежьте как можно тоньше.

Нарежьте редис тоже тонкими ломтиками и аккуратно приправьте одной столовой ложкой оливкового масла и двумя столовыми ложками винного уксуса, а также солью и перцем.

Выложите арбуз и редис на большую тарелку, посыпьте кедровыми орешками и раскрошите сверху сыр фета. Подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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