Понадобится 5 ингредиентов и минимум времени на приготовление. Рецептом арбузного салата делится 24 Канал со ссылкой на Джейми Оливера.

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Как приготовить арбузный салат?

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
2 столовые ложки кедровых орехов;
– 400 граммов арбуза;
– 200 граммов редиса;
– 4 веточки свежей мяты;
– 50 граммов сыра фета;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте кедровые орехи в течение одной минуты до золотисто-коричневого цвета.
  2. Почистите арбуз от кожуры и семян. Нарежьте как можно тоньше.
  3. Нарежьте редис тоже тонкими ломтиками и аккуратно приправьте одной столовой ложкой оливкового масла и двумя столовыми ложками винного уксуса, а также солью и перцем.
  4. Выложите арбуз и редис на большую тарелку, посыпьте кедровыми орешками и раскрошите сверху сыр фета. Подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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