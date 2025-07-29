Готовится такая намазка легко и главное – без консервантов, красителей и искусственных добавок. Как приготовить паштет из индейки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Паштет из индейки
- Время: 20 минут (1,5 часа на варку бульона)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 500 граммов мяса индейки;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– соль перец – по вкусу;
– щепотка мускатного ореха;
– 100 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров теплых сливок;
– 50 миллилитров крепкого алкоголя (ром, коньяк, бренди);
– 1 – 2 черпаки бульона.
Приготовление:
- Мясо индейки сварите, как на бульон. Положите мясо в холодную воду, доведите до кипения, слейте первую воду, залейте чистой холодной, положите в кастрюлю целую очищенную луковицу, морковь, посолите и добавьте перца. Варите пока мясо не станет мягким и не будет отставать от костей.
- Пока мясо варится, измельчите лук, припустите на небольшом количестве масла до прозрачности. Влейте алкоголь и тушите до полного испарения жидкости.
- В блендер сложите: мясо, масло, сливки, специи, притушенный лук. Перебейте до однородности, регулируя консистенцию бульоном. Паштет должен быть нежный, но не жидкий.
- Переложите паштет в нужную мисочку и поставьте в холодильник на ночь. Утром употребляйте с тостами.
Приятного аппетита!
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