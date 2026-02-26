Паштет з квасолі за 5 хвилин: найкраще рішення для швидкого перекусу

Щоб смачно поїсти, не обовʼязково довго стояти біля плити. Достатньо найпростіших інгредієнтів, щоб подарувати собі порцію задоволення.

Піст – це не лише про обмеження, а й про можливість трішки поекспериментувати та відкрити нові смаки. Відкладіть звичні бутерброди, адже ця намазка з квасолі надовго стане для вас "номером один", розповідає портал Beszamel.

Як приготувати смачний паштет з квасолі?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів квасолі;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– сіль та перець до смаку;

– 2 – 3 столові ложки олії.

Приготування:

Підготовку почніть із квасолі: оберіть білу чи червону на свій розсуд і залийте її водою на 4 години або на цілу ніч. Після замочування відваріть боби до м’якості, що займе приблизно 40 хвилин. Тим часом подрібніть цибулю кубиками, натріть моркву, а гриби наріжте скибочками. Наступним кроком пасеруйте овочі на олії до м’якості протягом декількох хвилин. Додайте до них гриби та готуйте, доки не зникне вся зайва волога. Тепер поєднайте у чаші блендера готову квасолю та обсмажену овочево-грибну суміш. Приправте масу сіллю, перцем або вашими улюбленими прянощами та ретельно збийте все до стану гладкого паштету. Якщо консистенція здається вам занадто щільною, влийте трохи відвару, що залишився після приготування квасолі, і ще раз перемішайте. Готову закуску можна відразу подавати до столу.

Як надати паштету мʼясного присмаку?

Додавання волоських горіхів або соєвого соусу допоможе створити глибший, "м'ясний" профіль смаку. Горіхи перед додаванням варто злегка підсушити на сухій сковороді – це вивільнить ефірні олії та додасть паштету характерного аромату, розповідає Smakosze.

А соєвий соус працює як природний підсилювач смаку, роблячи пісну квасолю значно ситнішою та пікантнішою. При його додаванні важливо зменшити кількість солі в основному рецепті, щоб зберегти ідеальний баланс.

