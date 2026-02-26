Паштет из фасоли за 5 минут: лучшее решение для быстрого перекуса
- Паштет из фасоли готовится за 5 минут и подходит для быстрого перекуса.
- Блюдо предлагает возможность экспериментировать с новыми вкусами во время поста.
Чтобы вкусно поесть, не обязательно долго стоять у плиты. Достаточно самых простых ингредиентов, чтобы подарить себе порцию удовольствия.
Пост – это не только об ограничении, но и о возможности немного поэкспериментировать и открыть новые вкусы. Отложите привычные бутерброды, ведь эта намазка из фасоли надолго станет для вас "номером один", рассказывает портал Beszamel.
Как приготовить вкусный паштет из фасоли?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов фасоли;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– соль и перец по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Подготовку начните с фасоли: выберите белую или красную на свое усмотрение и залейте ее водой на 4 часа или на всю ночь.
- После замачивания отварите бобы до мягкости, что займет примерно 40 минут.
- Тем временем измельчите лук кубиками, натрите морковь, а грибы нарежьте ломтиками.
- Следующим шагом пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости в течение нескольких минут.
- Добавьте к ним грибы и готовьте, пока не исчезнет вся лишняя влага.
- Теперь соедините в чаше блендера готовую фасоль и обжаренную овощно-грибную смесь.
- Приправьте массу солью, перцем или вашими любимыми пряностями и тщательно взбейте все до состояния гладкого паштета.
- Если консистенция кажется вам слишком плотной, влейте немного отвара, оставшегося после приготовления фасоли, и еще раз перемешайте.
- Готовую закуску можно сразу подавать к столу.
Как придать паштету мясной привкус?
Добавление грецких орехов или соевого соуса поможет создать более глубокий, "мясной" профиль вкуса. Орехи перед добавлением стоит слегка подсушить на сухой сковороде – это высвободит эфирные масла и придаст паштету характерный аромат, рассказывает Smakosze.
А соевый соус работает как естественный усилитель вкуса, делая постную фасоль значительно сытнее и пикантнее. При его добавлении важно уменьшить количество соли в основном рецепте, чтобы сохранить идеальный баланс.
Что еще вкусного приготовить?
