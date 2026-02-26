Паштет из фасоли за 5 минут: лучшее решение для быстрого перекуса

Чтобы вкусно поесть, не обязательно долго стоять у плиты. Достаточно самых простых ингредиентов, чтобы подарить себе порцию удовольствия.

Пост – это не только об ограничении, но и о возможности немного поэкспериментировать и открыть новые вкусы. Отложите привычные бутерброды, ведь эта намазка из фасоли надолго станет для вас "номером один", рассказывает портал Beszamel.

Как приготовить вкусный паштет из фасоли?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов фасоли;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– соль и перец по вкусу;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Подготовку начните с фасоли: выберите белую или красную на свое усмотрение и залейте ее водой на 4 часа или на всю ночь. После замачивания отварите бобы до мягкости, что займет примерно 40 минут. Тем временем измельчите лук кубиками, натрите морковь, а грибы нарежьте ломтиками. Следующим шагом пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости в течение нескольких минут. Добавьте к ним грибы и готовьте, пока не исчезнет вся лишняя влага. Теперь соедините в чаше блендера готовую фасоль и обжаренную овощно-грибную смесь. Приправьте массу солью, перцем или вашими любимыми пряностями и тщательно взбейте все до состояния гладкого паштета. Если консистенция кажется вам слишком плотной, влейте немного отвара, оставшегося после приготовления фасоли, и еще раз перемешайте. Готовую закуску можно сразу подавать к столу.

Как придать паштету мясной привкус?

Добавление грецких орехов или соевого соуса поможет создать более глубокий, "мясной" профиль вкуса. Орехи перед добавлением стоит слегка подсушить на сухой сковороде – это высвободит эфирные масла и придаст паштету характерный аромат, рассказывает Smakosze.

А соевый соус работает как естественный усилитель вкуса, делая постную фасоль значительно сытнее и пикантнее. При его добавлении важно уменьшить количество соли в основном рецепте, чтобы сохранить идеальный баланс.

