Если день был очень сложным, не стоит добавлять себе забот долгими манипуляциями у кухонной плиты. Важно давать себе немного отдыха, а этот рецепт с портала Cookpad позволит вкусно поесть буквально за несколько минут.
Интересно Французы создали конкурента драникам: готовим новое блюдо, которое всем нравится
Как приготовить быстрый салат из лапши и сырков?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 пачка лапши быстрого приготовления;
– 2 яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 150 граммов майонеза;
– 2 столовые ложки сметаны;
– пучок укропа.
Из лапши можно сделать удивительно вкусный салат / Фото Pixabay
Приготовление:
- Сначала отварите пару яиц: положите их в кастрюлю, залейте водой и держите на огне 8 минут после закипания.
- Сразу после этого окуните их в холодную воду - так вы легко и быстро снимете скорлупу.
- Пока яйца охлаждаются, возьмите глубокую емкость, выложите туда вермишель быстрого приготовления и тщательно измельчите ее руками.
- Залейте лапшу кипятком и оставьте под крышкой до готовности, как указано в инструкции.
- Тем временем натрите плавленый сыр, воспользовавшись мелкой теркой. Когда вермишель впитает воду, вы можете добавить специи из пакетика или же просто приправить блюдо солью и перцем по своему усмотрению.
- Очищенные яйца также натрите мелко и отправьте в миску с лапшой.
- Добавьте туда подготовленный сыр, майонез и пару ложек сметаны? она сделает текстуру салата значительно нежнее.
- Для пикантности выдавите в массу два-три зубчика чеснока и всыпьте измельченный укроп.
- Тщательно все перемешайте и проверьте на соль. Если блюдо кажется вам слишком плотным, добавьте еще немного сметаны.
- Обязательно подождите несколько минут, чтобы ингредиенты "подружились" между собой.
Как добавить салату выразительности?
Добавление копченой паприки способно полностью изменить характер этой простой закуски, придав ей приятного дымного аромата и теплого золотистого оттенка. Эта специя прекрасно сочетается с чесноком и плавленым сыром, создавая иллюзию блюда, приготовленного на огне, что делает вкус гораздо глубже и интереснее, подсказывает портал Beszamel.
Чтобы паприка раскрылась наилучшим образом, ее следует добавлять вместе с майонезом и сметаной – жирная основа соуса поможет специи равномерно распределиться по всей массе без образования цветных пятен.
Что еще приготовить?
Попробуйте постную намазку, которая будет вкуснее мяса.
А еще пригодится сытный салат с фасолью, для которого нужны только самые простые ингредиенты.